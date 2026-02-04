Phú Thọ: Kỳ vọng đón dòng vốn chất lượng cao từ “Thung lũng Silicon” của Hàn Quốc

(TBTCO) - Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đoàn công tác của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI) mở ra cơ hội để Phú Thọ thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ “thung lũng Silicon” của Hàn Quốc.

Sáng 4/2/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, ông Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác cấp cao của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI) do ông Bae Hae-dong, Chủ tịch Liên đoàn dẫn đầu.

Chương trình làm việc do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Thương mại DVL IPT tổ chức. Không chỉ là các hoạt động xã giao, đây được đánh giá là hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khi phái đoàn Hàn Quốc bao gồm lãnh đạo của 12 tập đoàn, tổng công ty lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics và dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã giới thiệu khái quát về bức tranh kinh tế của “Phú Thọ mới”. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện nay có một không gian phát triển hoàn toàn mới với quy mô và tiềm lực vượt trội.

Với diện tích tự nhiên trên 9.300 km² và dân số hơn 4 triệu người (đứng thứ 11 cả nước), Phú Thọ hiện sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với gần 50% dân số trong độ tuổi lao động. Xét về quy mô kinh tế, năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 16 tỷ USD (đứng thứ 6 cả nước), tốc độ tăng trưởng đạt 10,52%, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hạ tầng giao thông của tỉnh được đánh giá là “huyết mạch” kết nối khi sở hữu 3 tuyến cao tốc quan trọng, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và cận kề sân bay quốc tế Nội Bài,.

Tỉnh Gyeonggi không chỉ là tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc (14 triệu dân) mà còn được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của xứ sở Kim Chi. Đây là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung Electronics, SK Hynix và là nơi tập trung hơn 60% doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc.

“Tỉnh Phú Thọ luôn nhất quán quan điểm xem cộng đồng doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của sự phát triển. Chúng tôi cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh cao, không ngừng cắt giảm thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh”, ông Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định.Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang giữ vị trí số 1 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Phú Thọ với 387 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ USD, chiếm 40% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Các tên tuổi lớn như Daewoo Bus, Partron Vina, Haesung Vina đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho gần 200.000 lao động.

Đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, ông Bae Hae-dong, Chủ tịch FGCCI nhận định: “Phú Thọ đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm công nghiệp và thương mại của Việt Nam nhờ vào nhân lực ưu tú và tiềm năng tăng trưởng dồi dào. Chúng tôi tin tưởng việc hợp tác sẽ tạo ra những kết quả thực chất, kết hợp thế mạnh công nghệ của Gyeonggi với lợi thế nguồn lực của Phú Thọ”.

Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đánh giá cao định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của Phú Thọ, đặc biệt là sự sẵn sàng về hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và tự động hóa.

Các bên ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác.

Kết thúc cuộc làm việc, các bên đã tiến hành lễ ký kết 5 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU). Cụ thể là các biên bản được ký kết giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, FGCCI và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Thương mại DVL IPT; giữa FGCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; cùng các thỏa thuận hợp tác giữa FGCCI với các chủ đầu tư hạ tầng lớn như CNCTech, KCN Thái Hòa - Liên Sơn, KCN Tam Dương.

Các thỏa thuận này tập trung vào việc xúc tiến đầu tư, tổ chức các đoàn khảo sát chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu thị trường và triển khai dự án nhanh chóng tại Phú Thọ.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, sự kiện này là “bước khởi đầu cho hành trình hợp tác chiến lược”. Với 4 lợi thế đặc trưng sau sáp nhập: Nguồn lực – Vị trí – Hạ tầng – Quy mô kinh tế, Phú Thọ đang sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón nhận dòng vốn chất lượng cao từ Hàn Quốc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.