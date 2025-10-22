Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Thúc đẩy hợp tác song phương kinh tế tài chính Việt Nam với các nước

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2025 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có hoạt động tiếp xúc song phương với một số cơ quan Chính phủ, Bộ Tài chính các nước và một số ngân hàng phát triển, quỹ tài chính quốc tế, nhằm thúc đẩy các hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

Trong ngày 21/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc song phương với Bộ trưởng tài chính một số nước: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol; Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Shawn Huang; Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã cập nhật về tình hình kinh tế - tài chính của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và các định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh một số điểm nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính với các đối tác.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore

Tại buổi tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Shawn Huang, hai bên đã tái khẳng định việc triển khai quan hệ tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Shawn Huang.

Với Việt Nam, Singapore luôn là đối tác quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính. Sau chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025, Bộ Tài chính hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác về thuế, hải quan, chứng khoán trên cơ sở thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ đã ký kết như hợp tác giữa hai sở giao dịch chứng khoán, đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19 với những tiến triển tích cực trong các lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại nông sản và bền vững, năng lượng và vận tải, số hóa và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng đã nêu một số định hướng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác cùng với Singapore như hỗ trợ của Singapore trong xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng trong năm 2025, đặc biệt là về cơ chế quản trị, quản lý rủi ro, chuẩn mực pháp lý, hỗ trợ đổi mới tài chính xanh, là lĩnh vực mà Việt Nam rất mong muốn phát triển, đánh dấu bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trong trung và dài hạn, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới;

đàm phán hiệp định thuế giữa hai nước để sửa đổi bổ sung hiệp định này tạo điều kiện cho đầu tư của hai nước; hỗ trợ của Singapore giúp Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ trì năm APEC 2027 thông qua phối hợp để trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực chuẩn bị cho năm APEC 2027 thành công, hiệu quả, toàn diện.

Úc hiện nằm trong nhóm 5 nhà cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers, hai bên nhắc lại mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong hơn 50 năm qua ngày phát triển, bền vững và đi vào chiều sâu với phạm vi hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì xu thế tăng trưởng tích cực.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers

Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam trân trọng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc cho Việt Nam để triển khai nhiều kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Úc hiện nằm trong nhóm 5 nhà cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, quan hệ hợp tác phát triển giữa hai bên không chỉ là hỗ trợ tài chính hay kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tăng cường năng lực và kiến tạo các giá trị bền vững cho cả hai phía.

Bên cạnh đó, hai bên khẳng định tiếp tục triển khai Biên bản hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Úc năm 2024, theo đó hai bên sẽ tổ chức Đối thoại chính sách trong lĩnh vực tài chính vào cuối năm 2025.

Hai bên cũng khẳng định sẽ hợp tác sâu sắc hơn trong các sáng kiến trong APEC và hy vọng hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng nhau trong khuôn khổ APEC với các nội dung về cải cách cơ cấu và Chuyển đổi số do AI thúc đẩy.

Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol, hai bên tái khẳng định Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam, tiếp tục đứng đầu trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ 2 trong các đối tác cung cấp vốn ODA. Đồng thời, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol.

Hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác về hải quan, tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về chính sách thuế và hải quan để cơ quan quản lý nhà nước về thuế, hải quan và các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, hướng tới việc tạo môi trường kinh doanh hiệu quả cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp thúc đẩy việc triển khai các dự án liên quan tới vay nợ, viện trợ tại Hiệp định khung EDCF; chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới tài sản mã hóa qua đó tạo tiền đề vững chắc cho quá trình xây dựng và vận hành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian tới; tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nhân lực chuẩn bị cho năm APEC 2027 thành công, hiệu quả, toàn diện.

Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025.