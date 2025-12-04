Sáng ngày 4/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.153 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 98,89.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.946 VND/USD - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.140 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.140 đồng 26.410 đồng Vietinbank 26.010 đồng 26.410 đồng BIDV 26.180 đồng 26.410 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.791 - 30.717 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.892 đồng 31.468 đồng Vietinbank 29.890 đồng 31.610 đồng BIDV 30.303 đồng 31.490 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.47 đồng 173.85 đồng Vietinbank 164.05 đồng 175.55 đồng BIDV 166.46 đồng 173.78 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 4/12/2025, giảm 55 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.549 - 27.649 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,47%, hiện ở mức 98,89.

Đồng EUR đã chạm mức cao nhất trong gần 7 tuần so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhờ số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR mở rộng.

Một số đồng tiền châu Âu khác cũng tăng giá trong ngày thứ Tư, có thể phản ánh tâm lý lạc quan về khả năng xung đột Nga - Ukraine tiến tới chấm dứt.

Đồng EUR cuối phiên tăng 0,43%, lên 1,1673 USD và có thời điểm chạm 1,1677 USD, mức cao nhất kể từ ngày 17/10. Đồng Crown Thụy Điển tăng 0,76% so với USD, giao dịch ở mức 9,371 SEK/USD. So với đồng Krone Na Uy, đồng bạc xanh giảm 0,6%, xuống 10,061 NOK/USD.

Đồng Euro từng đạt mức cao nhất trong bốn năm là 1,1918 USD vào ngày 17/9. Đồng yên Nhật tăng 0,47% so với USD, lên 155,16 JPY/USD. Đồng Bảng Anh tăng 1,01%, lên 1,3346 USD./.