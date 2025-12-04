Ngày 4/12: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

|Sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 4/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.184.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.252.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 41.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 43.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 3/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.905.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.935.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 3/12
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.941.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 3/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 4/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.905.000
|
1.935.000
|
1.907.000
|
1.941.000
|
|
1 kg
|
50.800.000
|
51.598.000
|
50.852.000
|
51.749.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.913.000
|
1.943.000
|
1.914.000
|
1.945.000
|
|
1 kg
|
51.006.000
|
51.810.000
|
51.048.000
|
51.861.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.184.000
|
2.252.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
58.239.854
|
60.053.183
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune, giảm 0,372 USD/oune so với phiên sáng 3/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.543.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.548.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/oune ở chiều mua vào nhưng lại tăng 1.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 3/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025