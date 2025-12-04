Ngày 4/12: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh

Sau phiên ngược chiều giảm so với giá bạc thế giới, sáng nay, giá bạc trong nước đồng loạt tăng mạnh. Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm trở lại.

Sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 4/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.184.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.252.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 41.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 43.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 3/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.905.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.935.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 3/12

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.941.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 3/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 4/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.905.000 1.935.000 1.907.000 1.941.000 1 kg 50.800.000 51.598.000 50.852.000 51.749.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.913.000 1.943.000 1.914.000 1.945.000 1 kg 51.006.000 51.810.000 51.048.000 51.861.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.184.000 2.252.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 58.239.854 60.053.183

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune, giảm 0,372 USD/oune so với phiên sáng 3/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.543.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.548.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/oune ở chiều mua vào nhưng lại tăng 1.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 3/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025