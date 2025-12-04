Ngày 4/12: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh
Sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 4/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.184.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.252.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 41.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 43.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 3/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.905.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.935.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 3/12

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.907.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.941.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 3/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 4/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.905.000

1.935.000

1.907.000

1.941.000

1 kg

50.800.000

51.598.000

50.852.000

51.749.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.913.000

1.943.000

1.914.000

1.945.000

1 kg

51.006.000

51.810.000

51.048.000

51.861.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.184.000

2.252.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

58.239.854

60.053.183

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,503 USD/oune, giảm 0,372 USD/oune so với phiên sáng 3/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.543.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.548.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/oune ở chiều mua vào nhưng lại tăng 1.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với sáng 3/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:39:01 sáng 4/12/2025

