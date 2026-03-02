Apple ra mắt iPhone 17e với giá 599 USD, nâng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 256 GB

(TBTCO) - Ngày 2/3, Apple đã ra mắt iPhone 17e, mẫu điện thoại thông minh giá cả phải chăng hơn với giá khởi điểm 599 USD và dung lượng lưu trữ 256 gigabyte (GB), nhằm mục đích bảo vệ thị phần của mình trong thị trường điện thoại di động toàn cầu cạnh tranh khốc liệt.

iPhone 17e có hiệu năng nhanh hơn, hệ thống camera tiên tiến, độ bền ấn tượng, công nghệ MagSafe và dung lượng lưu trữ tối thiểu 256GB. Ảnh Apple

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá chip nhớ tăng cao do tình trạng khan hiếm toàn cầu, cho thấy Apple sẵn sàng gánh chịu một phần áp lực chi phí linh kiện để làm cho mẫu sản phẩm giá thấp nhất của mình trở nên hấp dẫn hơn.

Bằng cách cung cấp dung lượng lưu trữ cao hơn ở cùng mức giá, Apple đang định vị iPhone 17e như một lựa chọn có giá trị tốt hơn nhằm thu hút người dùng mới và bảo vệ thị phần trước các đối thủ đang phải đối mặt với nguồn cung hạn chế hơn.

Một số nhà phân tích cho rằng, việc tăng dung lượng lưu trữ với cùng mức giá khởi điểm thực chất là một hình thức giảm giá, vì trước đây khách hàng phải trả thêm phí để có được dung lượng cao hơn.

Khách hàng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể đặt trước iPhone 17e bắt đầu từ 6:15 sáng giờ Thái Bình Dương vào ngày 3/3, và thiết bị dự kiến ​​sẽ được bán ra từ ngày 11/3.

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e được trang bị chip A19 thế hệ mới nhất của Apple, được sản xuất trên công nghệ 3 nanomet, đánh dấu một sự nâng cấp về hiệu năng cho dòng sản phẩm tầm trung của công ty.

Thiết bị này cũng bao gồm modem C1X mới của Apple, mà công ty cho biết cung cấp tốc độ mạng di động nhanh hơn trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn.

Lần đầu tiên trong dòng sản phẩm "e", iPhone 17e được trang bị hỗ trợ MagSafe, cho phép người dùng truy cập vào hệ sinh thái sạc và phụ kiện từ tính của Apple, đồng thời hỗ trợ tốc độ sạc không dây lên đến 15 watt, nhanh hơn so với tốc độ sạc Qi tiêu chuẩn chậm hơn trên mẫu máy trước đó.

Cùng ngày, Apple cũng giới thiệu iPad Air được thiết kế lại, trang bị chip M4 mới, với phiên bản 11 inch có giá khởi điểm 599 USD và phiên bản 13 inch lớn hơn có giá 799 USD.

Ngoài ra, Google cũng đã xem xét việc đặt máy chủ trong các trung tâm dữ liệu của mình để cung cấp năng lượng cho phiên bản Siri sắp ra mắt sử dụng Gemini, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của Apple, theo yêu cầu của công ty này./.