ADB dự kiến mở rộng quy mô tài trợ vốn cho Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 2/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do ông Nianshan Zhang - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng ông Nianshan Zhang và đoàn công tác ADB tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng cũng bày tỏ lời cảm ơn tới ADB hỗ trợ Bộ Tài chính toàn diện trên các mặt công tác, từ tham vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật đến cung cấp tài chính, để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trong cả nước, trong đó, nhiều dự án của Việt Nam đã nhận được nguồn tài trợ từ ADB.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp ông Nianshan Zhang - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - ADB. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, ADB đã và đang góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Bộ Tài chính luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với ADB, qua đó không chỉ nâng cấp mối quan hệ ở khía cạnh ngoại giao, mà đi vào thực chất, đó là nâng cao hiệu quả trong hỗ trợ, hợp tác về mặt kinh tế và tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và đoàn công tác ADB đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong giai đoạn 2023 - 2026, trong đó ADB dự kiến mở rộng đáng kể quy mô tài trợ cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân và phát triển tài chính xanh, với các phương thức cho vay đa dạng và linh hoạt hơn.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đề cập tới một số nội dung liên quan tới định hướng xây dựng Chiến lược đối tác quốc gia (CPS) của ADB với Việt Nam trong giai đoạn 2027 - 2031. Bộ Tài chính mong muốn sớm nhận được dự thảo Báo cáo CPS giai đoạn 2027 - 2031 để phối hợp cùng ADB, các đơn vị, cơ quan, bộ, ngành liên quan tham gia ý kiến nhằm sớm hoàn thiện báo cáo.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Ông Nianshan Zhang chia sẻ, ADB mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong quá trình xây dựng Báo cáo CPS giai đoạn tới, nhằm bảo đảm các định hướng hỗ trợ phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam. Hai bên đồng thời trao đổi về một số vấn đề chính sách liên quan, bao gồm cơ chế miễn, giảm thuế đối với ADB/IFC và việc triển khai các khoản vay B-loans.

Ông Nianshan Zhang - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - ADB phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, hai bên thảo luận về đoàn công tác liên quan đến việc phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ, cũng như sáng kiến của ADB nhằm tăng cường quan hệ đối tác ADB - ASEAN. Sáng kiến này dự kiến được trao đổi tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, hướng tới tăng cường vai trò đóng góp của ADB trong thúc đẩy hội nhập khu vực và tiểu khu vực; phía Việt Nam quan tâm đến các hỗ trợ về kỹ thuật và thúc đẩy các dự án hợp tác cấp khu vực.

Ông Nianshan Zhang cũng thông tin về dự kiến lịch trình một số chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới, bao gồm chuyến thăm của Chủ tịch ADB (dự kiến vào quý III/2026), các chuyến thăm của Phó Chủ tịch ADB (dự kiến vào quý III và quý IV/2026), cùng với chuyến thăm của Giám đốc điều hành ADB.