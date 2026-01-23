(TBTCO) - Ngày 23/1/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương có buổi làm việc với Đoàn công tác Phát triển Thị trường vốn chung Việt Nam (J-CAP), do bà Mariam Sherman - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các chuyên gia phụ trách lĩnh vực tài chính, thị trường vốn và tài trợ hạ tầng của Ngân hàng Thế giới (WB) tập trung trao đổi vào các nội dung: Nhu cầu huy động vốn vay của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030 và nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ trong giai đoạn 2025 - 2027; cơ cấu dự kiến huy động nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam; nhu cầu huy động nguồn vốn trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của WB không chỉ ở góc độ đối tác cung cấp nguồn lực, mà còn là đối tác chiến lược trong tham vấn thể chế, chính sách. Theo Thứ trưởng, nguồn lực từ WB và các đối tác phát triển quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng nguồn lực huy động nước ngoài của Chính phủ Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác, đồng hành của WB trong nhiều khuôn khổ khác nhau, trong đó có J-CAP - chương trình được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn và tìm kiếm các mô hình huy động nguồn lực mới cho đầu tư phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, hiện nay, Việt Nam đã hình thành một hệ thống các nghị quyết quan trọng, bao phủ hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của phát triển đất nước trong thời kỳ mới, từ kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đến thể chế pháp luật và các lĩnh vực xã hội. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng nghị quyết về thu hút đầu tư nước ngoài, nhằm hoàn thiện khung chính sách tổng thể cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, Thứ trưởng nhấn mạnh đây vẫn là một bước đột phá chiến lược quan trọng, được xác định rõ trong các văn kiện đã được Đại hội XIV của Đảng thông qua. Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho hạ tầng nhằm tạo bước chuyển biến, đột phá, góp phần xoay chuyển cục diện phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, với quy mô và tính chất của các dự án hạ tầng lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào đầu tư công thuần túy sẽ rất khó khăn và thách thức. Do đó, việc huy động sự tham gia của khu vực tư nhân là yêu cầu tất yếu, đồng thời cũng là điểm mới so với cách tiếp cận trong các giai đoạn trước.

Một trong những vấn đề lớn mà các nhà đầu tư tư nhân quan tâm là khả năng huy động vốn và cơ chế hỗ trợ từ phía Nhà nước. Đối với các dự án hạ tầng lớn, thời gian thu hồi vốn thường kéo dài nhiều thập kỷ, đặt ra thách thức không nhỏ cho nhà đầu tư tư nhân. Đây là bài toán cần được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tham gia tư vấn, hỗ trợ của các đối tác quốc tế như WB.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng chia sẻ về việc Việt Nam đã bắt đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, song để các trung tâm này vận hành hiệu quả và đóng góp thực chất cho nền kinh tế vẫn cần thời gian.

Bà Mariam Sherman - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào trao đổi tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, bà Mariam Sherman bày tỏ vinh dự được làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam trong thời điểm quan trọng này, đồng thời chúc mừng Việt Nam về những thành tựu gần đây và định hướng phát triển đầy tham vọng trong giai đoạn tới.

Bà Mariam Sherman mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam không chỉ ở vai trò cung cấp vốn, mà quan trọng hơn là phát huy vai trò "đòn bẩy", hỗ trợ Việt Nam huy động và kết nối các nguồn lực công - tư, trong nước và quốc tế, thông qua những cách tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay.

Cũng tại buổi làm việc, các chuyên gia WB chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển tài chính hạ tầng, nhấn mạnh vai trò của khung thể chế, thị trường vốn, nhà đầu tư dài hạn và các mô hình tài chính sáng tạo nhằm giảm rủi ro, thu hút khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng./.