MIC tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới công ty thành viên

(TBTCO) - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa công bố thông tin về việc nhận được văn bản số 2648/BTC-QLBH ngày 6/3/2026 của Bộ Tài chính ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của 23 công ty thành viên trực thuộc. Nội dung này cũng đã được doanh nghiệp báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo nội dung được công bố, trước đó Bộ Tài chính đã tiếp nhận các công văn của MIC về việc báo cáo chấm dứt hoạt động các công ty thành viên. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý ghi nhận việc dừng hoạt động của 23 đơn vị trực thuộc và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công khai thông tin theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 cùng các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu MIC bảo đảm việc chấm dứt hoạt động các công ty thành viên không gây ảnh hưởng đến nghĩa vụ hiện tại đối với Nhà nước, quyền lợi của bên mua bảo hiểm và các đối tượng liên quan. Doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo phương án sắp xếp, việc chấm dứt hoạt động một số công ty thành viên nhằm điều chỉnh lại địa bàn quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi các đơn vị hành chính được sắp xếp còn 34 tỉnh, thành. Việc điều chỉnh này cũng được xem là bước rà soát, tinh gọn lại mạng lưới tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành trong hệ thống.

Hoạt động của các đơn vị này được chuyển giao sang các công ty thành viên khác để tiếp nhận và tiếp tục triển khai, trong khi các hợp đồng bảo hiểm và quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo theo quy định.

Động thái sắp xếp lại mạng lưới công ty thành viên diễn ra trong bối cảnh MIC vẫn ghi nhận tăng trưởng về quy mô và lợi nhuận trong năm 2025. Theo số liệu được công bố, doanh thu bảo hiểm gốc cả năm đạt khoảng 5.414 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 408,8 tỷ đồng, tăng 32,6%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 325 tỷ đồng, tăng 36,2%.