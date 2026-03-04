Vinare và Hanoi Re ấn định lịch họp Đại hội đồng cổ đông

(TBTCO) - Hai doanh nghiệp tái bảo hiểm là Vinare và Hanoi Re vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 4. Trong năm 2025, hai doanh nghiệp này đều duy trì kết quả kinh doanh tích cực, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế đối mặt nhiều biến động, đặc biệt là rủi ro thiên tai gia tăng.

Chuẩn bị họp cổ đông thường niên tháng 4

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare - mã Ck: VNR) và Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re - mã Ck: PRE) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Vinare và Hanoi Re vừa ấn định lịch họp Đại hội đồng cổ đông. Ảnh minh họa.

Theo đó, Vinare công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 25/3.

ĐHĐCĐ Vinare dự kiến được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 23/4, địa điểm tổ chức sẽ được thông báo sau trong thông báo mời họp.

Nội dung chương trình đại hội bao gồm: báo cáo kết quả kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2025; phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025; phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2025; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2026 và các nội dung khác (nếu có).

Trong khi đó, Hanoi Re cũng ban hành nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 20/3.

ĐHĐCĐ Hanoi Re dự kiến được tổ chức vào ngày 16/4 tại tòa nhà PVI, Lô VP2, khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Hanoi Re chưa được cung cấp và sẽ được thông báo tại thư mời tham dự đại hội cho các cổ đông.

Tăng năng lực tái bảo hiểm, giữ sức bền giữa năm thiên tai kỷ lục

Năm 2025, thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là rủi ro thiên tai gia tăng và yêu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính, quản trị rủi ro. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, thiên tai năm 2025 đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Vinare và Hanoi Re đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, dù lợi nhuận quý IV/2025 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, Vinare đạt 146,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2025, giảm 19,4% so với quý IV/2024; lũy kế cả năm đạt 527,9 tỷ đồng, tăng 9,8%. Trong khi đó, Hanoi Re ghi nhận 55,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý IV, giảm 39,1%, song cả năm đạt 301,4 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm trước.

Thông tin từ Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 - Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2026 và Hội nghị Người lao động 2026, đại diện Vinare cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển và đề xuất các sản phẩm, dịch vụ mới; tăng cường các giải pháp và năng lực tái bảo hiểm nhằm hỗ trợ thị trường, qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của Vinare trong chuỗi giá trị ngành bảo hiểm.

Theo đánh giá của ông Bùi Gia Anh - Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2025 thị trường bảo hiểm đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là rủi ro thiên tai và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Thực tế cho thấy, Vinare cũng chịu ảnh hưởng từ các sự kiện thiên tai nghiêm trọng như: bão Yagi năm 2024 hay các đợt bão lũ trong năm 2025.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vinare trong việc cung cấp dữ liệu, chia sẻ thông tin và kết nối thị trường, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Trong khi đó, Hanoi Re xác định mục tiêu trọng tâm năm 2026 là phát triển bền vững gắn với hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố nền tảng quản trị rủi ro và tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Các nhóm giải pháp chính tập trung vào tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh chuyển đổi số.../.