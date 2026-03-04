(TBTCO) - Ngày 3/3/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức công bố ra mắt sản phẩm Bảo hiểm liên kết chính hãng Hyundai Auto Care (HAC), được triển khai phối hợp cùng Hyundai Thành Công Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm mở rộng hệ sinh thái bảo hiểm xe cơ giới theo mô hình tích hợp sâu vào chuỗi giá trị ngành ô tô.

Hyundai Auto Care (HAC) được thiết kế dành riêng cho khách hàng mua xe Hyundai tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, hướng tới chuẩn hóa dịch vụ bảo hiểm theo tiêu chuẩn chính hãng.

DBV ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chính hãng Hyundai Auto Care.

Với mức phí chỉ từ 0,99% giá trị xe, sản phẩm giúp khách hàng kiểm soát hiệu quả tổng chi phí sở hữu ngay từ năm đầu tiên. Toàn bộ xe được cam kết sửa chữa 100% tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, đảm bảo phụ tùng chính hãng, quy trình kỹ thuật đạt chuẩn nhà sản xuất và duy trì giá trị xe trong dài hạn.

Gói bảo hiểm đồng thời tích hợp trọn bộ quyền lợi quan trọng gồm: cứu hộ 24/7, bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa và hỗ trợ chi phí thuê xe. Toàn bộ quyền lợi được đóng gói trong một mức phí tối ưu.

Thông qua mô hình hợp tác này, khách hàng mua xe Hyundai được thụ hưởng giải pháp bảo hiểm chính hãng, đồng bộ quy trình từ tiếp nhận, giám định đến sửa chữa, rút ngắn thời gian xử lý và gia tăng sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.

Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới, Tập đoàn Bảo hiểm DBV có lợi thế về quy mô khai thác, năng lực quản trị rủi ro và hệ thống phục vụ trải rộng toàn quốc. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, tối ưu thời gian bồi thường và kiểm soát chi phí, qua đó gia tăng giá trị thực tế mà khách hàng nhận được./.