Mỗi cán bộ, công chức thuế là một tuyên truyền viên về chính sách

(TBTCO) - Sáng 4/3, Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại 25 điểm cầu tập huấn về chính sách thuế mới đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Khoảng 3.500 người, bao gồm cán bộ, công chức thuế, đại diện UBND xã, phường và nhà cung cấp giải pháp tham dự hội nghị.

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Lan

Nội dung tập huấn tập trung vào việc đổi mới phương pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; cập nhật chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các quy định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phương pháp quản lý theo cơ chế kê khai, tự tính - tự nộp; kỹ năng kiểm tra, phân tích rủi ro; ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý thuế toàn trình, điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế.

Đồng thời, chương trình chú trọng bồi dưỡng kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và tập trung thảo luận các vướng mắc phát sinh để thống nhất giải quyết và tổ chức thực hiện. Kết thúc chương trình tập huấn, bồi dưỡng, Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực đối với các công chức tham gia bằng hình thức trắc nghiệm trên máy, đảm bảo đạt kết quả theo yêu cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, một trong những thay đổi quan trọng nhất của năm 2026 là việc chính thức xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đây không chỉ là thay đổi về kỹ thuật quản lý, mà còn là sự tái xác lập mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế dựa trên nguyên tắc tự kê khai, tự chịu trách nhiệm gắn với sự minh bạch và sự hỗ trợ tối đa từ công nghệ số.

“Thuế khoán tuy đơn giản, nhưng bộc lộ hạn chế về sự minh bạch và không phản ánh đúng năng lực kinh tế; chuyển đổi sang kê khai sẽ tăng sự công bằng, hiệu quả và khuyến khích tuân thủ tự giác” - ông Cường nói.

Đông đảo cán bộ, công chức thuế, đại diện nhà cung cấp giải pháp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan

Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, với vai trò tiên phong, chủ trương đổi mới mạnh mẽ nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Thuế TP. Hà Nội triển khai nhiều kế hoạch đẩy mạnh tuyên tuyền về các điểm mới trong chính sách thuế hộ kinh doanh, tăng cường thực hiện truyền thông đa kênh, từ đó người nộp thuế, hộ kinh doanh đã cơ bản hiểu được chủ trương của Nhà nước, hiểu được nghĩa vụ thuế của mình.

Tuy nhiên, ông Cường cũng cho biết, hiện nay, một bộ phận người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh hiện tại vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, chưa nắm rõ, hiểu rõ quy định mới về chính sách thuế và đang có những quan điểm chưa đúng về nghĩa vụ thuế. Những hiểu lầm này không chỉ khiến các hộ kinh doanh chưa tự giác tuân thủ pháp luật, mà còn dẫn đến những khoản phạt đáng tiếc.

“Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, Thuế TP. Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đặc biệt là nâng cao chất lượng công chức thuế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý hộ kinh doanh; không để xảy ra tình trạng cán bộ thuế hướng dẫn hời hợt hay chưa được trang bị đầy đủ kiến thức liên quan đến các quy định, chính sách mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” - ông Cường nói.

Để thống nhất cách hiểu, từ đó tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực đối với hộ, cá nhân kinh doanh, với mục tiêu 100% hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuế, quy trình, thủ tục hành chính thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các cán bộ, công chức thuế nắm bắt để hỗ trợ, tuyên truyền đến hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

“Thực hiện thông điệp hành động ‘Bắt tay vào thực thi - Chú trọng đào tạo - Khơi dậy tinh thần’, chương trình tập huấn tới 100% cán bộ, công chức trong toàn ngành nhằm đảm bảo mọi công chức đều nắm vững quy định, có khả năng hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, chính xác. Hội nghị tập huấn là dịp để mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên, có thể hướng dẫn, giải đáp mọi lúc, mọi nơi với mọi đối tượng. Trước mắt là người thân, gia đình, bạn bè, hàng xóm các hộ kinh doanh xung quanh mình, với mục tiêu 100% cán bộ, công chức ngành thuế Thủ đô được trang bị kiến thức cơ bản về hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình từ khoán sang kê khai” - ông Cường nói.