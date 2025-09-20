Thuế TP. Hà Nội đồng loạt ra quân hỗ trợ chuyển đổi số

Hỗ trợ cả ngoài giờ hành chính
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, Thuế
TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi số.
Ngay sau khi phát động, cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương đã thống nhất phương án, phân công lực lượng theo từng khu dân cư. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo, các Tổ chuyển đổi số được thành lập với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và công chức thuế. Các công chức thuế không quản vất vả, tình nguyện làm việc ngoài giờ hành chính từ 17h - 21h hàng ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật để trực tiếp hỗ trợ người dân.
|Công chức Thuế cơ sở 25 hướng dẫn người nộp thuế khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 qua Etax Mobile. Ảnh tư liệu
Trong không khí sôi nổi, hàng nghìn lượt người dân đã được công chức thuế và lực lượng hỗ trợ trực tiếp tư vấn, cài đặt, liên kết ngân hàng, tra cứu và nộp thuế ngay tại chỗ. Người dân không chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mà còn được hướng dẫn thao tác đối với thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… thông qua ứng dụng Etax Mobile.
Hình ảnh cảm động tại buổi ra quân là khi ông Nguyễn Văn Trùy, 95 tuổi ở phường Yên Hòa - là cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng, được công chức thuế tận tình hướng dẫn từng bước đăng nhập và thao tác trên ứng dụng. Sự kiên nhẫn, chu đáo của công chức thuế đã giúp ông Trùy vượt qua rào cản công nghệ, bày tỏ niềm vui và sự an tâm khi trực tiếp được trải nghiệm dịch vụ công số.
Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, với tinh thần “Đồng hành - Hỗ trợ - Vì sự hài lòng của người dân”, đội ngũ công chức Thuế TP. Hà Nội đang trở thành những “tuyên truyền viên số”, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
|
Hoàn thành chỉ tiêu đúng kế hoạch
Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để người nộp thuế dễ dàng truy cập, kê khai và nộp thuế nhanh chóng. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, góp phần xây dựng nền hành chính “Công khai - Minh bạch - Hiện đại”.
“Công tác hỗ trợ không chỉ giúp bà con tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ thuế điện tử, mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo sự gần gũi và gắn kết giữa cán bộ thuế với nhân dân” - ông Long chia sẻ.
Đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, “Chiến dịch 45 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là dịp để ngành Thuế thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm về đích của tập thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hà Nội.
Cả hệ thống vào cuộc
Thực hiện chỉ đạo của Thuế TP. Hà Nội, các đơn vị thuế cơ sở tại 26 xã, phường đã đồng loạt ra quân, lập Tổ chuyển đổi số, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo 100% hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn được hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile và liên kết tài khoản giao dịch điện tử trước ngày 1/10/2025.
Tại Thuế cơ sở 4, Tổ chuyển đổi số đã tuyên truyền, hướng dẫn cho 100% các Tổ trưởng dân phố, đồng thời hỗ trợ cài đặt Etax Mobile trực tiếp cho người dân trên địa bàn tại UBND các phường, cũng như tại trụ sở cơ quan thuế. Đồng thời tiếp tục bố trí đoàn thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng, liên kết tài khoản ngân hàng, tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế, bao gồm cả nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… qua ứng dụng Etax Mobile.
Thống kê cho thấy, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến cơ quan thuế để được hướng dẫn cài đặt sử dụng Etax Mobile và tích hợp VneID, tra cứu nghĩa vụ và nộp thuế trên thiết bị di động thông minh. Cán bộ hỗ trợ đã giải đáp kịp thời các câu hỏi, xử lý vướng mắc phát sinh, hướng dẫn người dân các bước để tự thao tác và lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Tại Thuế cơ sở 13, ông Đỗ Văn Quyến - Trưởng Thuế cơ sở 13 cho biết, đơn vị được phân công quản lý 7 phường gồm: Hoàng Mai, Yên Sở, Định Công, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng, Tương Mai và Lĩnh Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay sau khi nhận được chỉ đạo đã phối hợp với UBND các phường thành lập 7 Tổ chuyển đổi số. Mỗi Tổ quy tụ hơn 100 công chức thuế, 200 tổ trưởng dân phố và hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng tham gia trực tiếp hướng dẫn, cài đặt ứng dụng Etax Mobile cho từng người dân.
“Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, Thuế cơ sở 13 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Etax Mobile trước ngày 1/10/2025, góp phần quan trọng vào thành công chung của Chiến dịch 45 ngày đêm chuyển đổi số” - ông Quyến nói.
Tại Thuế cơ sở 15, Chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi số cũng đã được triển khai tại địa bàn 5 phường: Phường Hà Đông, phường Dương Nội, phường Yên Nghĩa, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng. Trong 7 ngày đầu thực hiện chiến dịch đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm lượt đề nghị tư vấn về cách cài đặt Etax Mobile, tra cứu nghĩa vụ thuế, nợ thuế, cách nộp thuế qua ứng dụng…
Song song với việc ra quân tại 5 phường, Thuế cơ sở 15 cũng duy trì công tác hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Tại đây, các công chức thuế với tâm thế sẵn sàng, chủ động tiếp nhận, xử lý mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt ứng dụng Etax Mobile, nộp thuế điện tử, truy cập cổng dịch vụ công... Mọi khó khăn, mọi thắc mắc của người nộp thuế đều được giải đáp kịp thời, rõ ràng, hiệu quả.
|
Sử dụng hóa đơn, khai thuế đối với cơ sở giáo dục công lập
Thuế TP. Hà Nội vừa có Thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn và hướng dẫn cập nhật chính sách thuế mới, hóa đơn điện tử, đăng ký thuế, kê khai thuế… Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định về thuế, Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế rà soát, kiểm tra các tờ khai thuế.
Nếu nhà trường đã nộp tờ khai mà cơ quan thuế chưa nhận được thì phản hồi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp qua rà soát phát hiện sai sót về việc kê khai thuế, đề nghị nhà trường kê khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định của Luật quản lý thuế.
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử, Thuế TP. Hà Nội cho biết, các cơ sở giáo dục thực hiện lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC; Thông tư 32/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Theo đó, cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm xuất hóa đơn điện tử cho học sinh, sinh viên tương ứng với mỗi lần thu học phí. Thời điểm xuất hóa đơn thu học phí là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ giáo dục. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước, hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Học sinh, sinh viên thường đóng học phí vào đầu năm học, hoặc đầu học kỳ thì thời điểm xuất hóa đơn thu học phí là thời điểm thu tiền.