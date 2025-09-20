Thuế TP. Hà Nội đồng loạt ra quân hỗ trợ chuyển đổi số

(TBTCO) - Với tinh thần “Đồng hành - Hỗ trợ - Vì sự hài lòng của người dân”, Thuế TP. Hà Nội đang tổ chức chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số. Chương trình được tổ chức tại 126 xã, phường giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh với ứng dụng điện tử trong lĩnh vực thuế.

Hỗ trợ cả ngoài giờ hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, Thuế

TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Ngay sau khi phát động, cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương đã thống nhất phương án, phân công lực lượng theo từng khu dân cư. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo, các Tổ chuyển đổi số được thành lập với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và công chức thuế. Các công chức thuế không quản vất vả, tình nguyện làm việc ngoài giờ hành chính từ 17h - 21h hàng ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật để trực tiếp hỗ trợ người dân.

Công chức Thuế cơ sở 25 hướng dẫn người nộp thuế khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 qua Etax Mobile. Ảnh tư liệu

Trong không khí sôi nổi, hàng nghìn lượt người dân đã được công chức thuế và lực lượng hỗ trợ trực tiếp tư vấn, cài đặt, liên kết ngân hàng, tra cứu và nộp thuế ngay tại chỗ. Người dân không chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mà còn được hướng dẫn thao tác đối với thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… thông qua ứng dụng Etax Mobile.

Hình ảnh cảm động tại buổi ra quân là khi ông Nguyễn Văn Trùy, 95 tuổi ở phường Yên Hòa - là cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng, được công chức thuế tận tình hướng dẫn từng bước đăng nhập và thao tác trên ứng dụng. Sự kiên nhẫn, chu đáo của công chức thuế đã giúp ông Trùy vượt qua rào cản công nghệ, bày tỏ niềm vui và sự an tâm khi trực tiếp được trải nghiệm dịch vụ công số.

Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, với tinh thần “Đồng hành - Hỗ trợ - Vì sự hài lòng của người dân”, đội ngũ công chức Thuế TP. Hà Nội đang trở thành những “tuyên truyền viên số”, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hoàn thành chỉ tiêu đúng kế hoạch Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện để người nộp thuế dễ dàng truy cập, kê khai và nộp thuế nhanh chóng. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, góp phần xây dựng nền hành chính “Công khai - Minh bạch - Hiện đại”.

“Công tác hỗ trợ không chỉ giúp bà con tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ thuế điện tử, mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo sự gần gũi và gắn kết giữa cán bộ thuế với nhân dân” - ông Long chia sẻ.

Đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, “Chiến dịch 45 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là dịp để ngành Thuế thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm về đích của tập thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hà Nội.

Cả hệ thống vào cuộc

Thực hiện chỉ đạo của Thuế TP. Hà Nội, các đơn vị thuế cơ sở tại 26 xã, phường đã đồng loạt ra quân, lập Tổ chuyển đổi số, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo 100% hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn được hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile và liên kết tài khoản giao dịch điện tử trước ngày 1/10/2025.

Tại Thuế cơ sở 4, Tổ chuyển đổi số đã tuyên truyền, hướng dẫn cho 100% các Tổ trưởng dân phố, đồng thời hỗ trợ cài đặt Etax Mobile trực tiếp cho người dân trên địa bàn tại UBND các phường, cũng như tại trụ sở cơ quan thuế. Đồng thời tiếp tục bố trí đoàn thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng, liên kết tài khoản ngân hàng, tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế, bao gồm cả nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… qua ứng dụng Etax Mobile.

Thống kê cho thấy, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến cơ quan thuế để được hướng dẫn cài đặt sử dụng Etax Mobile và tích hợp VneID, tra cứu nghĩa vụ và nộp thuế trên thiết bị di động thông minh. Cán bộ hỗ trợ đã giải đáp kịp thời các câu hỏi, xử lý vướng mắc phát sinh, hướng dẫn người dân các bước để tự thao tác và lan tỏa đến mọi người xung quanh.

Tại Thuế cơ sở 13, ông Đỗ Văn Quyến - Trưởng Thuế cơ sở 13 cho biết, đơn vị được phân công quản lý 7 phường gồm: Hoàng Mai, Yên Sở, Định Công, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng, Tương Mai và Lĩnh Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay sau khi nhận được chỉ đạo đã phối hợp với UBND các phường thành lập 7 Tổ chuyển đổi số. Mỗi Tổ quy tụ hơn 100 công chức thuế, 200 tổ trưởng dân phố và hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng tham gia trực tiếp hướng dẫn, cài đặt ứng dụng Etax Mobile cho từng người dân.

“Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao, Thuế cơ sở 13 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Etax Mobile trước ngày 1/10/2025, góp phần quan trọng vào thành công chung của Chiến dịch 45 ngày đêm chuyển đổi số” - ông Quyến nói.

Tại Thuế cơ sở 15, Chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi số cũng đã được triển khai tại địa bàn 5 phường: Phường Hà Đông, phường Dương Nội, phường Yên Nghĩa, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng. Trong 7 ngày đầu thực hiện chiến dịch đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm lượt đề nghị tư vấn về cách cài đặt Etax Mobile, tra cứu nghĩa vụ thuế, nợ thuế, cách nộp thuế qua ứng dụng…

Song song với việc ra quân tại 5 phường, Thuế cơ sở 15 cũng duy trì công tác hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Tại đây, các công chức thuế với tâm thế sẵn sàng, chủ động tiếp nhận, xử lý mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt ứng dụng Etax Mobile, nộp thuế điện tử, truy cập cổng dịch vụ công... Mọi khó khăn, mọi thắc mắc của người nộp thuế đều được giải đáp kịp thời, rõ ràng, hiệu quả.