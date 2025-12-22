Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

(TBTCO) - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quỹ thời gian của cư dân ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu về một nơi ở có thể “thay cư dân làm mọi việc” đang trở thành tiêu chuẩn sống mới. Tập đoàn AVA - đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển bất động sản theo triết lý “lấy con người làm trung tâm” đã mang tư duy đó vào dự án AVA Center, kiến tạo mô hình sống độc nhất: mọi nhu cầu thiết yếu đều được đáp ứng ngay trong khuôn viên dự án, chỉ trong vài bước chân.

Thành phố toàn mỹ với hệ tiện ích “all-in-one”

Lấy con người làm trung tâm phát triển, Tập đoàn AVA đầu tư cho AVA Center một hệ sinh thái tiện ích lên đến hàng chục hạng mục chuyên biệt, phân tầng theo từng nhu cầu cốt lõi: sức khỏe - giáo dục - đời sống - thú cưng.

Khác với các khu căn hộ chỉ dừng ở hồ bơi, phòng gym hay sân chơi, AVA Center đặt mục tiêu giải quyết những băn khoăn rất đời thường của cư dân: khi con ốm, khi cha mẹ bận rộn, khi gia đình đi công tác dài ngày mà vẫn muốn thú cưng được chăm sóc chu đáo… Tất cả được “đóng gói” trong một quần thể khép kín, giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm áp lực tổ chức cuộc sống và an tâm tận hưởng mỗi ngày.

Bác sĩ tại gia và phòng khám nội khu: An tâm sức khỏe từng phút giây

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại AVA Center là mô hình “bác sĩ tại gia” kết hợp phòng khám ngay trong khuôn viên dự án. Một trong những nỗi lo lớn nhất của các gia đình sống tại đô thị là khi trẻ nhỏ bệnh lúc nửa đêm, người lớn tuổi đau ốm đột ngột, hay các sự cố cần xử lý khẩn cấp nhưng bệnh viện lại xa, taxi khó gọi, và thời gian chờ đợi tại phòng cấp cứu có thể kéo dài hàng giờ. Những tình huống này luôn tiềm ẩn rủi ro và gây áp lực lớn cho cả gia đình.

Mô hình phòng khám - bác sĩ tại gia được thiết kế như một “trạm chăm sóc sức khỏe” quy mô nhỏ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản: tư vấn sức khỏe, khám tổng quát định kỳ, sơ cấp cứu ban đầu, theo dõi bệnh lý mãn tính cho người lớn tuổi, trẻ em và cả những thành viên bận rộn trong gia đình. Việc có đội ngũ y tế túc trực, sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo lớp “lá chắn” an toàn cho cộng đồng cư dân. Thay vì phải di chuyển xa, chờ đợi lâu tại các bệnh viện tuyến thành phố, cư dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện ngay nơi mình sinh sống.

AVA Center là mô hình “bác sĩ tại gia” kết hợp phòng khám ngay trong khuôn viên dự án

Gia sư giữ trẻ và trung tâm dạy kèm: Đồng hành cùng phụ huynh bận rộn

Tại các đô thị lớn, bài toán dành thời gian cho con cái đang trở thành áp lực chung của nhiều gia đình trẻ. Lịch làm việc kéo dài, kẹt xe vào giờ cao điểm, các cuộc họp đột xuất hay những chuyến công tác bất ngờ khiến việc đưa đón con, hỗ trợ con học tập trở thành thử thách thực sự. Nhiều phụ huynh phải xoay xở giữa các lớp học thêm ở xa, chất lượng không đồng đều, hoặc thuê gia sư tại nhà với chi phí cao nhưng vẫn thiếu sự an tâm.

Thấu hiểu chính xác “nỗi đau” này, AVA Center phát triển mô hình gia sư giữ trẻ & trung tâm dạy kèm ngoài giờ ngay trong nội khu - một giải pháp mang tính thực tiễn cao cho các cư dân hiện đại.

Dịch vụ được tổ chức chuyên nghiệp theo từng nhóm tuổi, từ mầm non đến cấp 1–2–3. Trẻ được hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà, củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy, đồng thời tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu trong môi trường an toàn và có hệ thống giám sát. Mọi hoạt động đều diễn ra trong khuôn viên dự án, giúp phụ huynh tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, tránh áp lực đưa đón vào giờ tan tầm.

Việc linh hoạt nhận trẻ ngoài giờ hành chính, buổi tối và cả cuối tuần giúp phụ huynh dễ dàng thích ứng với lịch làm việc biến động, điều mà phần lớn các gia đình văn phòng, chuyên gia hay doanh nhân đều gặp phải. Thay vì loay hoay tìm kiếm dịch vụ bên ngoài và chịu nhiều rủi ro về chất lượng, cư dân AVA Center chỉ cần “bước vài phút” là đã có ngay một hệ thống giáo dục bổ trợ an toàn, tin cậy và chuẩn chỉnh.

Không chỉ là một tiện ích, mô hình này trở thành lời giải thông minh cho bài toán cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con, đồng thời tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh - nơi trẻ được phát triển toàn diện và phụ huynh có thể an tâm tập trung cho sự nghiệp.

AVA Center phát triển mô hình gia sư giữ trẻ & trung tâm dạy kèm ngoài giờ ngay trong nội khu

Công viên và trung tâm chăm sóc thú cưng: Tôn trọng mọi thành viên trong gia đình

Trong nhiều khu căn hộ hiện nay, việc nuôi thú cưng là câu chuyện đầy mâu thuẫn. Không ít chung cư áp đặt nhiều hạn chế: cấm nuôi, cấm sử dụng thang máy chung, thiếu khu vực vệ sinh riêng, hoặc không có dịch vụ chăm sóc cần thiết. Điều này khiến người nuôi thú cưng luôn đối mặt với áp lực từ cộng đồng, loay hoay tìm nơi gửi khi đi công tác và khó đảm bảo điều kiện sống an toàn cho “người bạn bốn chân”.

Nhận diện đúng nhu cầu thực tế này, AVA Center xây dựng mô hình “pet-friendly residence” - khu căn hộ thân thiện với thú cưng nhằm mang lại một môi trường sống hài hòa, nơi mọi thành viên trong gia đình, kể cả thú cưng, đều được tôn trọng và chăm sóc đúng nghĩa.

Công viên thú cưng trong nội khu được thiết kế như một sân chơi chuyên biệt, giúp thú cưng thoải mái vận động, giao lưu trong không gian an toàn có kiểm soát. Các khu vực chạy nhảy, góc thư giãn và lối đi riêng được bố trí khoa học, vừa đảm bảo vệ sinh - an toàn cho cộng đồng, vừa tạo nên điểm gặp gỡ cho cư dân có chung sở thích yêu động vật.

Trung tâm chăm sóc thú cưng đóng vai trò như một “hotel & clinic” thu nhỏ, cung cấp dịch vụ tắm tỉa, chăm sóc, trông giữ khi chủ nhân đi công tác, du lịch; đồng thời hỗ trợ khám - tư vấn thú y cơ bản. Nhờ đó, cư dân không còn nỗi lo gửi thú cưng xa nhà, vừa tốn thời gian, vừa thiếu an tâm.

Hệ sinh thái tiện ích theo từng nhu cầu của cư dân

Từ bác sĩ tại gia, phòng khám nội khu, gia sư giữ trẻ, trung tâm dạy kèm ngoài giờ, đến công viên và trung tâm chăm sóc thú cưng, hệ tiện ích tại AVA Center được xây dựng như một lời cam kết: cư dân không chỉ được “ở” mà còn được “chăm sóc” một cách toàn diện.

Tham khảo website dự án tại: https://avacenter.vn/