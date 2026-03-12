Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” 2026: Thúc đẩy hệ giá trị kinh doanh trong kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Diễn đàn quốc gia “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2026 với chủ đề “Văn hoá kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV” sẽ diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội, dự kiến thu hút 700-800 đại biểu.

Chiều 12/3, Ban tổ chức Diễn đàn quốc gia “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2026 đã gặp gỡ báo chí, thông tin về nội dung và chương trình của sự kiện. Buổi họp báo do ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và ông Trần Anh Dũng đồng chủ trì.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Diễn đàn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” chỉ đạo, được tổ chức thường niên. Năm 2026, sự kiện do Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng, thúc đẩy hình thành hệ giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại họp báo, ông Hồ Anh Tuấn cho biết thời gian gần đây Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, định hình tư duy phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Các nghị quyết này hướng tới chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô sang dựa trên chất lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, văn hoá kinh doanh được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín, khẳng định bản sắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo bà Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long, diễn đàn năm nay gồm hai phiên tọa đàm cấp cao. Phiên thứ nhất với chủ đề “Chính phủ kiến tạo- Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” tập trung thảo luận vai trò của Nhà nước trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, đồng thời tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí và hướng tới xây dựng Bộ chỉ số văn hoá kinh doanh Việt Nam.

Phiên thứ hai “Doanh nghiệp hành động - Lan toả giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” sẽ tập trung vào các giải pháp đưa các giá trị văn hoá vào quản trị và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đạo đức kinh doanh, minh bạch và trách nhiệm xã hội.