Hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan tại khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý cho việc số hóa, tự động hóa quy trình quản lý, tăng tốc thông quan và thúc đẩy thương mại biên giới.

Ngày 12/3, Cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Âu Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn chủ trì, với sự tham dự của đại diện Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng; Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị thuộc Cục Hải quan, các Chi cục Hải quan khu vực VI, VII, VIII, XVI và đại diện doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về thí điểm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Văn bản tập trung quy định cơ chế kiểm tra, giám sát hải quan, phương thức quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải khi tham gia hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh.

Điểm nhấn của dự thảo là định hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý. Các hoạt động đăng ký, kiểm tra, giám sát và theo dõi hàng hóa, phương tiện sẽ được thực hiện thông qua hệ thống điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, qua đó giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao tính minh bạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về phạm vi điều chỉnh, quy trình giám sát, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng như các yêu cầu về hạ tầng công nghệ và chia sẻ dữ liệu.

Việc xây dựng khung pháp lý cho mô hình cửa khẩu thông minh cũng được kỳ vọng tạo bước chuyển trong quản lý hải quan tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.