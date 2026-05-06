Chứng khoán

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Mai Tấn

[email protected]
15:15 | 06/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, theo đó TCEX đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).
Cũng theo nội dung công văn trên, Bộ Tài chính đề nghị TCEX tiếp tục nộp các tài liệu quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP để Bộ Tài chính tiếp tục xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Do đó, để tiếp tục tiến trình xin cấp giấy phép, TCEX cần tiếp tục hoàn thiện, nộp bổ sung các hồ sơ đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, an toàn hệ thống thông tin theo quy định để được cấp Giấy phép chính thức từ Bộ Tài chính.

Được thành lập ngày 5/5/2025, với sự tham gia sáng lập và góp vốn của TCBS một trong những công ty chứng khoán tại Việt Nam, TCEX là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép ngay khi Bộ Tài chính có hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu khắt khe về: Năng lực tài chính (vốn điều lệ), đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống, quy trình hoạt động minh bạch, quản trị rủi ro và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong giai đoạn thí điểm, số lượng tổ chức được cấp phép giới hạn tối đa 5 đơn vị, cho thấy mức độ sàng lọc nghiêm ngặt cũng như ý nghĩa quan trọng của việc được chấp thuận ngay từ vòng đánh giá đầu tiên.

Theo đại diện TCEX, doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị về hệ thống công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân sự, và sẵn sàng hoàn thiện ngay các hồ sơ đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu và triển khai dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa ngay sau khi được cấp phép chính thức.

Việc TCEX vượt qua vòng đánh giá đầu tiên không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho sự hình thành và phát triển một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, có khung pháp lý rõ ràng và được quản lý chặt chẽ tại Việt Nam./.

Mai Tấn
(TBTCO) - Sau nhịp bứt phá mạnh trong tháng 4 nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán bước sang tháng 5 với trạng thái "ít thông tin" dù vẫn nhiều biến số. Áp lực chốt lời, các yếu tố vĩ mô cùng dư nợ margin cao có thể tác động đến thị trường.
(TBTCO) - Sau nhịp giảm sâu trong tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi hơn 10% trong tháng 4 nhờ các yếu tố vĩ mô, kết quả kinh doanh và kỳ vọng nâng hạng, qua đó tạo nền tảng cho diễn biến thị trường trong tháng 5.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/5) ghi nhận phiên phục hồi mạnh về điểm số khi VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy đà tăng chưa thực sự bền vững.
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch phiên 5/5 giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, các trader vẫn khá lạc quan vào xu hướng tăng của VN30, giúp giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tăng trên 1%.
(TBTCO) - Các cổ phiếu nằm trong "tầm ngắm" giải ngân của dòng vốn ngoại vẫn giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh vào cuối phiên.
(TBTCO) - Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HNX. Trong đó, cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất tháng là SHS.
(TBTCO) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 5 với trạng thái "nhạy cảm" hơn khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn dần phản ánh vào giá, trong khi áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng. Dù vậy, nền tảng trung hạn của thị trường vẫn được củng cố nhờ kỳ vọng nâng hạng, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự cải thiện của dòng tiền. Điều này đặt ra kịch bản vận động theo hướng tích lũy, rung lắc xen kẽ, thay vì đảo chiều xu hướng.
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 27/4 - 1/5 giảm mạnh xuống 39,6 nghìn tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 76,2 nghìn tỷ đồng của tuần trước đó.
