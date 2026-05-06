TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

Cũng theo nội dung công văn trên, Bộ Tài chính đề nghị TCEX tiếp tục nộp các tài liệu quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP để Bộ Tài chính tiếp tục xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Do đó, để tiếp tục tiến trình xin cấp giấy phép, TCEX cần tiếp tục hoàn thiện, nộp bổ sung các hồ sơ đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, an toàn hệ thống thông tin theo quy định để được cấp Giấy phép chính thức từ Bộ Tài chính.

Được thành lập ngày 5/5/2025, với sự tham gia sáng lập và góp vốn của TCBS một trong những công ty chứng khoán tại Việt Nam, TCEX là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép ngay khi Bộ Tài chính có hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu khắt khe về: Năng lực tài chính (vốn điều lệ), đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống, quy trình hoạt động minh bạch, quản trị rủi ro và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Đặc biệt, trong giai đoạn thí điểm, số lượng tổ chức được cấp phép giới hạn tối đa 5 đơn vị, cho thấy mức độ sàng lọc nghiêm ngặt cũng như ý nghĩa quan trọng của việc được chấp thuận ngay từ vòng đánh giá đầu tiên.

Theo đại diện TCEX, doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị về hệ thống công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân sự, và sẵn sàng hoàn thiện ngay các hồ sơ đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu và triển khai dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa ngay sau khi được cấp phép chính thức.

Việc TCEX vượt qua vòng đánh giá đầu tiên không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho sự hình thành và phát triển một thị trường tài sản mã hóa minh bạch, có khung pháp lý rõ ràng và được quản lý chặt chẽ tại Việt Nam./.