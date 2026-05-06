Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

VN-Index hồi phục mạnh, nhóm bất động sản dẫn dắt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/4/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.854,1 điểm, VNAllshare đạt 1.913,7 điểm và VN30 đạt 2.022,75 điểm. Trong tháng 4, cả ba chỉ số chính của thị trường đều ghi nhận tăng điểm, với mức tăng lần lượt 10,73%, 9,46% và 10,56%.

Xét theo ngành, HOSE ghi nhận 6 ngành tăng điểm so với tháng 3, trong đó nổi bật là bất động sản (VNREAL), tài chính (VNFIN) và vật liệu xây dựng (VNMAT), với mức tăng lần lượt 43,23%, 2,96% và 2,14%. Ở chiều ngược lại, một số ngành giảm điểm đáng chú ý gồm năng lượng (VNENE), chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) và dịch vụ tiện ích (VNUTI), với mức giảm lần lượt 9,29%, 8,90% và 4,13%.

Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE

Dù các chỉ số tăng mạnh, thanh khoản thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn bùng nổ trong tháng 3 liền trước. Cụ thể, thị trường cổ phiếu ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 847 triệu cổ phiếu/phiên, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 24.101 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 19,60% về khối lượng và 20,69% về giá trị so với tháng trước.

Đối với chứng quyền có bảo đảm (CW), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 62,6 triệu CW/phiên, với giá trị giao dịch bình quân đạt 83,29 tỷ đồng/phiên, giảm 5,92% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 3. Trong khi đó, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF suy giảm mạnh, với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,79 triệu chứng chỉ/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 60,73 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 56,18% và 55,85% so với tháng trước.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch trong tháng 4 đạt hơn 124.289 tỷ đồng, chiếm 12,89% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 14.320 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa tăng hơn 10% trong tháng

Tính đến hết ngày 30/4/2026, HOSE có 690 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 402 mã cổ phiếu, 4 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 266 mã chứng quyền có bảo đảm, với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 215,39 tỷ đơn vị.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 8,726 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025, chiếm hơn 95,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Tính đến cuối tháng 4, HOSE ghi nhận 54 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 doanh nghiệp đạt quy mô trên 10 tỷ USD, gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG).

Số lượng doanh nghiệp tỷ đô không trên sàn HOSE thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, thứ hạng vốn hóa có sự dịch chuyển nhất định. Một số doanh nghiệp ghi nhận biến động đáng chú ý. Trong đó cổ phiếu BSR giảm giá trong tháng đã khiến vốn hóa doanh nghiệp này không còn duy trì trên ngưỡng 1 tỷ USD./.