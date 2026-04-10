Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2026 và quý I/2026 của Bộ Tài chính, thị trường cổ phiếu trong giai đoạn đầu năm ghi nhận ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản, trong khi điểm số điều chỉnh và quy mô thị trường giảm nhẹ.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.674,49 điểm, giảm 10,9% so với cuối tháng trước và thấp hơn 6,2% so với cuối năm 2025. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 250,98 điểm, giảm 4,5% so với cuối tháng trước, nhưng vẫn tăng 0,9% so với cuối năm trước, cho thấy diễn biến không đồng nhất giữa các sàn giao dịch trong cùng giai đoạn.

Về quy mô, tổng giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM tại ngày 31/3/2026 đạt 9.683,53 nghìn tỷ đồng, giảm 2,9% so với cuối năm trước. Mức vốn hóa này tương đương khoảng 75,4% GDP ước tính của năm 2025.

Ở chiều giao dịch, thị trường tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản. Trong tháng 3/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 33.865 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 6,4% so với bình quân tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến hết quý I/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm 2025.