Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã Ck: EIB) vừa công bố nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 24/7/2026 tại Hà Nội. Địa điểm cụ thể sẽ được ngân hàng thông báo tới cổ đông trong thư mời tham dự. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết là ngày 24/6/2026.

Theo nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ, Eximbank sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030). Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngân hàng cho biết số lượng cổ đông được chốt danh sách tham dự tại ngày 25/3/2026 là 35.551 cổ đông.

Trước đó, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của các ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh tại vị trí Phó Tổng Giám đốc. Theo kế hoạch, việc bàn giao công việc sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến giữa tháng 7/2026

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 338,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 22,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 269.958 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 189.347 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 182.148 tỷ đồng, tăng 2,7%./.