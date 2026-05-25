Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

Ánh Tuyết

19:25 | 25/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Rox Living vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB)

Theo thông báo này, Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong tổng số hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký giao dịch, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này.

Trước đó, Rox Living đăng ký bán hơn 31,15 triệu cổ phiếu MSB trong thời gian từ ngày 3/4/2026 đến 29/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, doanh nghiệp không bán ra cổ phiếu nào. Rox Living vẫn nắm giữ hơn 31,15 triệu cổ phiếu MSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,998% vốn điều lệ ngân hàng. Văn bản nêu rõ, lý do không hoàn tất giao dịch do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Ở diễn biến mới, Rox Living tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB trong thời gian từ ngày 29/5/2026 đến 8/6/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Với thị giá chốt phiên ở mức 14.450 đồng/cổ phiếu, Rox Living có thể phải chi khoảng 1.445 tỷ đồng cho thương vụ này.

Nếu hoàn tất giao dịch mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB, Rox Living dự kiến nâng sở hữu tại MSB lên hơn 131,15 triệu cổ phiếu, tương đương 4,2038% vốn điều lệ ngân hàng.

Nguồn: MSB.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật theo dữ liệu Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 9/2/2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện là cổ đông lớn nhất tại MSB với gần 188,71 triệu cổ phiếu, tương đương 6,05% vốn điều lệ.

Tiếp theo là Công ty cổ phần Đầu tư Ricohomes sở hữu hơn 155,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,98%; Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội nắm hơn 155,07 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,97%; Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài nắm gần 154,61 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,96%.

Trong danh sách còn có Công ty Xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư sở hữu hơn 69,02 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 2,21%. Công ty cổ phần Rox Key Holdings đang nắm 46,8 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,5% vốn điều lệ, trong khi người có liên quan sở hữu thêm hơn 54,84 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,76%.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Sapphire Invest sở hữu hơn 138,07 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,43%; Buenavista Holdings Limited nắm hơn 74,09 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,37%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, nhờ động lực chính từ tăng trưởng tín dụng, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt 3.649 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 2%. Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần - nguồn thu cốt lõi của MSB - đạt gần 3.197 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 1.890 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả thực hiện năm 2025 và cũng là mức kế hoạch lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của MSB đạt 412.911 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 214.696 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm./.

