Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

VN-Index tăng gần 9 điểm

Sau tuần giảm điểm, ngắt mạch giai đoạn tăng trưởng mạnh ngắn hạn, với diễn biến tích cực từ thị trường tài chính thế giới, thông tin tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran, thị trường đã phục hồi trong phiên hôm nay với mức độ phân hóa cao. Đầu phiên, VN-Index tăng lên vùng giá 1.890 điểm với thanh khoản ở mức thấp, sau đó rung lắc nhẹ và tăng điểm cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,47%) lên mức 1.886,03 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 25/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 25/5 có: VHM (+4,41), VIC (+3,81), VPL (+0,90), ACB (+0,79), HDB (+0,60).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-1,51), GAS (-1,44), GVR (-0,82), PLX (-0,57), FPT (- 0,57)....

Mặc dù tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 129 mã tăng giá, 72 mã giữ giá tham chiếu và 174 mã giảm giá.

Phiên hôm nay, có 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, ngân hàng và hàng không là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và bất động sản khu công nghiệp là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +10,79 điểm, lên mức 2.021,72 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 18 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 10 mã giảm giá.

Đà hồi phục hôm nay của thị trường thiếu vắng yếu tố hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-36,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 703 triệu cổ phiếu (-17,77%), tương đương giá trị đạt 18.982 tỷ đồng (-15,08%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,29 điểm, lên mức 271,9 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng +0,46 điểm, lên mức 126,11 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1.915 tỷ đồng. MSN (+145 tỷ đồng), HDB (+112 tỷ đồng) và VIC (+66 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MSB (-1.484 tỷ đồng), HPG (-212 tỷ đồng), ACB (-136 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 75 tỷ đồng.

Động lực thị trường còn hạn chế

Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra tương đối nhẹ nhàng với việc VN-Index lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên chưa thực sự tích cực như kỳ vọng, nhất là khi dòng tiền vẫn thiếu sự lan tỏa và số mã giảm giá áp đảo số mã tăng.

Động lực chính của chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Riêng VIC tăng 1% lên 218.800 đồng, trong khi VHM, VPL và VRE cùng tăng 2,5 - 3,5%, góp mặt trong nhóm 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index. Tính chung, 4 cổ phiếu này đóng góp khoảng 9,5 điểm cho chỉ số; nếu loại trừ nhóm này, VN-Index nhiều khả năng đã đóng cửa dưới tham chiếu.

VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Sắc xanh cũng xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản và hàng tiêu dùng. ACB tăng 3,1%, dẫn đầu biên độ tăng trong nhóm ngân hàng; SSB, HDB và LPB tăng trên 1,5%. Trong khi đó, KDH, NLG tăng hơn 2,5%, SCR tăng 1,9%. Nhóm hàng tiêu dùng ghi nhận sự khởi sắc tại MSN, PAN, DBC.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh sau nhịp tăng trước đó. Các mã lớn như BSR, PLX, GAS, PVT đồng loạt điều chỉnh, nhiều cổ phiếu giảm quanh 3 - 5%. Một số mã từng bứt phá như PC1, FPT cũng quay đầu giảm điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường suy giảm mạnh. Khối lượng khớp lệnh xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay và thấp hơn 36,7% so với bình quân 20 phiên. Vì vậy, cách chuyên gia đánh giá phiên tăng điểm này chưa mang nhiều động lực để xác nhận tín hiệu đảo chiều sau xu hướng giảm trước đó./.