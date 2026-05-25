Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 18/5 - 22/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, kết quả đấu thầu cải thiện tuần thứ hai liên tiếp. Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, thu hút khối lượng đăng ký đạt 11.070 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 67,09%. Khối lượng trúng thầu đạt 9.050 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 54,85%.

Trong đó, kỳ hạn 5 năm tiếp tục ghi nhận lực cầu tích cực khi trúng thầu toàn bộ 4.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất đạt 3,95%, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 5.000/11.000 tỷ đồng, với lợi suất 4,21%, tăng 2 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, kỳ hạn 15 năm chỉ trúng thầu 50/1.000 tỷ đồng tại mức lợi suất 4,27%, trong khi kỳ hạn 20 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 147.756 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 29,55% kế hoạch phát hành cả năm.

Theo kế hoạch, trong tuần này, KBNN sẽ tiếp tục gọi thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Cơ cấu gọi thầu gồm kỳ hạn 3 năm với 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 6.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm với 9.000 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm với 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có dấu hiệu hồi phục với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%, còn giao dịch repo đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với tuần trước đó.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung tiếp tục đi ngang dù lợi suất sơ cấp có xu hướng tăng trở lại. Kết tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm ở mức 3,52%, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm ở mức 3,45%, giảm 1 điểm cơ bản. Trong khi đó, lợi suất các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm gần như không thay đổi, lần lượt ở mức 3,65%, 4,20%, 4,28% và 4,38%. Riêng kỳ hạn 15 năm tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên 4,52%.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng nhẹ khoảng 105 tỷ đồng sau hai tuần liên tiếp bán ròng mạnh trước đó.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp đang có xu hướng tăng rõ nét hơn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng mạnh trong hai tuần gần đây. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,68% trong tuần trước, trước khi hạ nhiệt về khoảng 4,56% vào cuối tuần, song vẫn cao hơn đáng kể so với lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam cùng kỳ hạn.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường cải thiện hơn, dù lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt trở lại./.