Chứng khoán

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

18:01 | 25/05/2026
(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ hồi phục trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 18/5 - 22/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, kết quả đấu thầu cải thiện tuần thứ hai liên tiếp. Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, thu hút khối lượng đăng ký đạt 11.070 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 67,09%. Khối lượng trúng thầu đạt 9.050 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 54,85%.

Trong đó, kỳ hạn 5 năm tiếp tục ghi nhận lực cầu tích cực khi trúng thầu toàn bộ 4.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất đạt 3,95%, tăng 3 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 5.000/11.000 tỷ đồng, với lợi suất 4,21%, tăng 2 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, kỳ hạn 15 năm chỉ trúng thầu 50/1.000 tỷ đồng tại mức lợi suất 4,27%, trong khi kỳ hạn 20 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 147.756 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 29,55% kế hoạch phát hành cả năm.

Theo kế hoạch, trong tuần này, KBNN sẽ tiếp tục gọi thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Cơ cấu gọi thầu gồm kỳ hạn 3 năm với 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 6.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm với 9.000 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm với 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có dấu hiệu hồi phục với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1%, còn giao dịch repo đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với tuần trước đó.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung tiếp tục đi ngang dù lợi suất sơ cấp có xu hướng tăng trở lại. Kết tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm ở mức 3,52%, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm ở mức 3,45%, giảm 1 điểm cơ bản. Trong khi đó, lợi suất các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm gần như không thay đổi, lần lượt ở mức 3,65%, 4,20%, 4,28% và 4,38%. Riêng kỳ hạn 15 năm tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên 4,52%.

Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng nhẹ khoảng 105 tỷ đồng sau hai tuần liên tiếp bán ròng mạnh trước đó.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp đang có xu hướng tăng rõ nét hơn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng mạnh trong hai tuần gần đây. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,68% trong tuần trước, trước khi hạ nhiệt về khoảng 4,56% vào cuối tuần, song vẫn cao hơn đáng kể so với lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam cùng kỳ hạn.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường cải thiện hơn, dù lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt trở lại./.

Thu Hương
Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Điều gì khiến bằng sáng chế USPTO trở thành cột mốc lớn của Nutifood?

Bộ Công thương yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về xăng E10 trước thời điểm triển khai toàn quốc

Tháo điểm nghẽn đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Giá cà phê duy trì xu hướng giảm nhẹ trước áp lực dư cung

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

(TBTCO) - Theo TS. Nguyễn Kinh Luân - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Đầu tư và Phát triển thị trường quốc tế, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, khung pháp lý cho trái phiếu PPP cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, minh bạch và đáng tin cậy trên thị trường vốn Việt Nam.
Mùa cổ tức 2026: "Người bung tiền, kẻ giữ sức" cho chu kỳ đầu tư mới

(TBTCO) - Mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026 cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét trong chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết. Trong khi không ít doanh nghiệp mạnh tay chi cổ tức, nhiều doanh nghiệp chấp nhận giữ lại để ưu tiên cho chu kỳ đầu tư mới.
Chứng khoán tuần mới: Áp lực điều chỉnh còn nối tiếp?

Tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5/2026 được dự báo sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng lực cầu vẫn đang có dấu hiệu nâng đỡ thị trường chứng khoán tại vùng 1.850 - 1.860 điểm của VN-Index.
Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

(TBTCO) - Dù dòng vốn ngoại vẫn chưa trở lại mạnh mẽ sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng, áp lực bán ròng hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn. Về dài hạn, việc nâng hạng vẫn được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để thị trường Việt Nam tiếp cận một lớp nhà đầu tư quốc tế mới với quy mô lớn hơn.
Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

(TBTCO) - Cổ phiếu MSB được mua ròng trong khá nhiều phiên gần đây nhưng bất ngờ bị "xả" mạnh trong phiên 22/5. Riêng ở cổ phiếu này, các nhà đầu tư nước ngoài thu về tới 1.475 tỷ đồng, chủ yếu thông qua thoả thuận.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, các nhà đầu tư tiếp tục giao dịch sôi động và tăng vị thế tại hợp đồng tương lai kỳ hạn kế tiếp trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 -Index tiếp tục điều chỉnh.
Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu, địa chỉ tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/5) áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 30 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng hiếm hoi khi nhiều mã ngược dòng tăng mạnh.
TP. Cần Thơ: 82.580 người nộp thuế sử dụng eTax Mobile

Tăng tỷ trọng vốn ổn định và kiểm soát tăng trưởng tài sản dài hạn

Cảnh báo gia tăng các vụ phòng vệ thương mại nhắm vào hàng xuất khẩu của Việt Nam

Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

Cổ phiếu MSB giữ sắc xanh bất chấp áp lực xả mạnh của khối ngoại

Tăng liên kết giữa các hiệp hội, tạo "điểm tựa" cho doanh nghiệp Việt

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

