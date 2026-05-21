Tài chính

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Vân Hà

16:59 | 21/05/2026
(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) do Phó Giám đốc Dương Bá Đức làm Trưởng đoàn vừa có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm với một số cơ quan kiểm toán công và cơ quan tài chính tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha về mô hình kiểm toán nội bộ hiện đại, nhất là việc ứng dụng công nghệ số trong quản trị rủi ro và hoạt động kiểm toán.

Đoàn công tác KBNN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ Toà Kiểm toán Bồ Đào Nha (Tcontas) tham gia làm việc cùng đoàn. Ảnh: KBNN

Theo kinh nghiệm từ các quốc gia này, hoạt động kiểm toán nội bộ trong khu vực công hiện không còn dừng ở việc kiểm tra tuân thủ thông thường mà đã chuyển mạnh sang mô hình kiểm toán dựa trên rủi ro, ứng dụng sâu công nghệ số trong toàn bộ quy trình kiểm toán.

Nhiều cơ quan kiểm toán công đã triển khai các nền tảng số hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời kiểm toán, từ lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, thực hiện kiểm toán đến lập báo cáo và theo dõi khuyến nghị sau kiểm toán. Một số đơn vị còn ứng dụng AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích dữ liệu, đọc báo cáo, nhận diện dấu hiệu bất thường và hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình tác nghiệp.

Đáng chú ý, các mô hình phân tích dự đoán đang được sử dụng để phát hiện sớm sai sót, gian lận hoặc các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tài chính công. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, nâng cao độ chính xác và tăng hiệu quả giám sát chi tiêu công.

Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để triển khai hiệu quả kiểm toán nội bộ hiện đại, cần xây dựng đồng bộ khung quản trị rủi ro theo mô hình “ba tuyến bảo vệ”, trong đó kiểm toán nội bộ đóng vai trò đánh giá độc lập đối với hiệu quả kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của hệ thống.

Đối với KBNN, việc phát triển kiểm toán nội bộ gắn với chuyển đổi số được xem là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại trong bối cảnh quy mô giao dịch ngân sách ngày càng lớn, yêu cầu công khai, minh bạch ngày càng cao.

Theo định hướng đang được nghiên cứu, KBNN sẽ từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhận diện, phân tích và đánh giá rủi ro các hoạt động nghiệp vụ; nghiên cứu khả năng ứng dụng AI, học máy trong các giai đoạn của quy trình kiểm toán nội bộ; đồng thời hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch chi tiêu, đấu thầu, hợp đồng, thuế đến thanh toán và giám sát chi ngân sách.

Cùng với hạ tầng công nghệ, yếu tố con người cũng được đánh giá là điều kiện then chốt. Theo đó, đội ngũ công chức làm công tác kiểm toán nội bộ cần được đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ số để đáp ứng yêu cầu mới.

Việc từng bước hoàn thiện mô hình kiểm toán nội bộ hiện đại không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công mà còn hỗ trợ mục tiêu xây dựng hệ thống KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Vân Hà
Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản đầu mối, hợp nhất đơn vị và cơ cấu lại hệ thống ngành dọc tại địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình mới.
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
(TBTCO) - Mới đây, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động quốc gia năm 2026 của ADB tại khu vực miền Trung.
