Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Giao xuất cấp khối lượng lớn gạo dự trữ cho 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV cho biết, triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ nhà nước ban hành các quyết định xuất cấp gần 15.983 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026; xuất gần 1.219 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền học kỳ II năm học 2025 - 2026 (tỉnh Tuyên Quang: 17 xã; tỉnh Lào Cai: 9 xã; tỉnh Cao bằng: 21 xã).

Thực hiện quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương liên hệ với UBND 4 tỉnh ban hành các quyết định phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 trên địa bàn.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV thăm và kiểm tra chất lượng bữa ăn trưa với gạo dự trữ quốc gia của học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túng Sán (xã Tân Tiến, tỉnh tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hà

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định phân bổ gần 8.463 tấn gạo; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định tiếp nhận và phân bổ gần 6.261 tấn gạo; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định tiếp nhận và phân bổ gần 545 tấn gạo; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định phân bổ hơn 1.819 tấn gạo, để hỗ trợ học sinh, học viên trên địa bàn các tỉnh này trong học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Đơn vị cũng đã khẩn trương liên hệ với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo (đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) để tiếp nhận tại cửa kho hơn 113,3 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Đơn vị cũng khẩn trương triển khai kế hoạch, kịp thời chỉ đạo các điểm kho dự trữ chủ động lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển, phân công cán bộ áp tải theo các phương tiện vận chuyển gạo đến trung tâm các xã, phường trên địa bàn 4 tỉnh đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bảo hiểm, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ

Chi cục trưởng Lê Tiến Dũng cho biết, căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, và Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đơn vị đã khẩn trương làm việc với UBND các tỉnh và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026 để thống nhất về thời gian, kế hoạch tiếp nhận gạo.

Đồng thời, đơn vị khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị vận chuyển, bốc xếp và ban hành các văn bản, quyết định giao nhiệm vụ cho các điểm kho xây dựng kế hoạch xuất cấp, vận chuyển, bốc xếp cụ thể để các đơn vị phối hợp, thống nhất triển khai nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh.

Kết quả, từ ngày 12/3 đến ngày 14/5/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã tổ chức xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng hơn 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, nhập kho năm 2025 hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Toàn bộ khối lượng gạo đã được bàn giao đầy đủ, đúng đối tượng, hoàn thành 100% nhiệm vụ trước thời hạn so với kế hoạch được giao.

Cụ thể, từ ngày 11 - 12/3/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, bàn giao hơn 113,3 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Đến ngày 12/4/2026, hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận hơn 6.260 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai.

Đến ngày 24/4 đơn vị hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận hơn 544 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng; Đến ngày 7/5/2026, hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 8.462,9 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang. Đến ngày 14/5 đơn vị hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận hơn 1.819 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình triển khai được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV tổ chức chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nguồn hàng, kiểm tra chất lượng, đến công tác vận chuyển và giao nhận. Các đơn vị trực thuộc đã phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương, nhà thầu vận chuyển và lực lượng bốc xếp, bảo đảm tiến độ giao hàng nhanh chóng, an toàn, đặc biệt trong điều kiện địa hình phức tạp, giao thông khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV cho hay, trong quá trình xuất cấp, mặc dù thời điểm xuất cấp thường có mưa nhiều, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là các xã biên giới, đường xá đi lại rất hiểm trở, nguy hiểm nhưng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, công chức, người lao động được giao nhiệm vụ đi áp tải, giao hàng không quản ngày đêm đi giao gạo đảm bảo kịp thời... Trước đó, Chi cục đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Chi cục làm trưởng đoàn đi đến các xã để làm việc, kiểm tra công tác giao nhận, quản lý và sử dụng gạo dự trữ quốc gia tại các điểm trường, nên công tác xuất cấp có sự phối hợp nhịp nhàng, thuận lợi.