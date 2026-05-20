Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 11/5 - 15/5 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị 5.480 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 94.569 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 16 đợt với tổng giá trị 16.634 tỷ đồng, chiếm 17,59% tổng giá trị phát hành. Hoạt động phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 42 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 77.935 tỷ đồng, tương ứng 82,41% tổng lượng phát hành toàn thị trường.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn khoảng 5.966 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 48.622 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 35.215 tỷ đồng, chiếm 72,4% tổng giá trị toàn thị trường.

VBMA cũng cho biết, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 148.673 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 81.314 tỷ đồng, tương ứng 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 15,3%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân ngày trong kỳ báo cáo đạt 5.642 tỷ đồng, giảm 19,6% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 517 nghìn tỷ đồng.