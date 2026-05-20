Chứng khoán

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Thu Hương

[email protected]
15:10 | 20/05/2026
(TBTCO) - Theo VBMA, khoảng 148.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán trong phần còn lại của năm 2026, trong đó nhóm bất động sản chiếm hơn một nửa giá trị đáo hạn toàn thị trường.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 11/5 - 15/5 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị 5.480 tỷ đồng, tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 94.569 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 16 đợt với tổng giá trị 16.634 tỷ đồng, chiếm 17,59% tổng giá trị phát hành. Hoạt động phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 42 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 77.935 tỷ đồng, tương ứng 82,41% tổng lượng phát hành toàn thị trường.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn khoảng 5.966 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 48.622 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 35.215 tỷ đồng, chiếm 72,4% tổng giá trị toàn thị trường.

VBMA cũng cho biết, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 148.673 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 81.314 tỷ đồng, tương ứng 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 15,3%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân ngày trong kỳ báo cáo đạt 5.642 tỷ đồng, giảm 19,6% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 517 nghìn tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu trái phiếu đáo hạn phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn ngân hàng bất động sản vbma trái phiếu riêng lẻ

Một doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 17/4/2026, có 18 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị 41.400 tỷ đồng, cao gấp 1,71 lần so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu "anh cả" ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây.
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (19/5) ghi nhận áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. VN-Index giảm về dưới mốc 1.915 điểm, trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật và sự gia tăng của thanh khoản cho thấy thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài.
(TBTCO) - Bên cạnh hạn mức tín dụng tối đa 10.000 tỷ đồng tại BIDV, Chứng khoán HSC còn triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư.
(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch "không biên giới", doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
