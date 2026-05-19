Chứng khoán

Một doanh nghiệp bị xử phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Tấn Minh

18:37 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với một công ty do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Xuân Thiện (Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Ảnh chụp website xuanthiengroup.vn

Được biết, Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập từ những năm 2000, có trụ sở tại Ninh Bình. Tập đoàn Xuân Thiện hoạt động đa lĩnh vực. Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn sở hữu hàng chục dự án từ thủy điện tới năng lượng mặt trời hay điện gió. Có thể kể đến như Thủy điện suối Sập, thủy điện Thác Cá, Nhà máy Điện mặt trời Ea Súp 1, Nhà máy Thủy điện Khao Mang….

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Tập đoàn Xuân Thiện đang triển khai dự án quy mô lớn nhất cả nước, bao gồm Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng với công suất 9,5 triệu tấn/năm…

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tập đoàn này đầu tư Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa, dự án sữa dê hữu cơ Xuân Thiện Ninh Bình...

