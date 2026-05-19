Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Tùng Linh

18:33 | 19/05/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu "anh cả" ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch ngày 19/5 với giá trị khoảng 812 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên bán ròng thứ ba liên tiếp. Dù vậy, dòng tiền ngoại vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét khi tiếp tục giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn.

Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu “anh cả” ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây. Lực cầu của khối ngoại cũng tạo hiệu ứng tâm lý kép cổ phiếu VCB tăng gần 2% lên 64.400 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là một trong những mã hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong phiên.

Không riêng VCB, BID tiếp tục được mua ròng gần 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này giảm hơn 2% trong phiên. Nhóm ngân hàng quốc doanh đang nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng mua ròng tại VIC với giá trị hơn 155 tỷ đồng, GEX gần 100 tỷ đồng và VIX khoảng 72 tỷ đồng. Một số mã khác như VHM, GEE, GAS, PDR và CTR cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Đa phần các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong phiên đều đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, CTR tăng gần 7%, trong khi GEX tăng hơn 3% và VHM tăng gần 2%. Riêng GAS dù được mua ròng vẫn giảm mạnh gần 7% do áp lực điều chỉnh của nhóm dầu khí sau nhịp tăng nóng trước đó.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 19/5 - Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu vào khá nhiều cổ phiếu ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. MBB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 232 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (-171 tỷ đồng), ACB (-151 tỷ đồng) và VPB (-114 tỷ đồng). Các mã MWG, CTG, STB, PVS, PVT và HPG cũng ghi nhận lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dòng tiền ngoại vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng với thị trường Việt Nam. Phần lớn các cổ phiếu bị bán ròng đều đóng cửa trong sắc đỏ, nổi bật như PVS giảm gần 6%, PVT giảm gần 7% và VPB giảm hơn 2,5%.

Thị trường tài sản mã hóa: Năng lực doanh nghiệp quyết định sự thành công

(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch “không biên giới”, doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tuần qua tiếp tục đi ngang ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm nhẹ, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản.
VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

(TBTCO) - VNDirect cho biết đang tái định hình hoạt động, tăng cường nguồn lực tài chính và đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán cùng kỳ vọng nâng hạng trong năm 2026.
Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

(TBTCO) - Giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng này giảm nhẹ, trong khi nhà đầu tư gia tăng vị thế và mở rộng giao dịch ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026.
Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/5 dù chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ sự bứt phá của nhóm ngân hàng quốc doanh và cổ phiếu dầu khí. Thanh khoản tăng trở lại nhưng lực tăng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.
Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
