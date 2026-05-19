Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch ngày 19/5 với giá trị khoảng 812 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên bán ròng thứ ba liên tiếp. Dù vậy, dòng tiền ngoại vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét khi tiếp tục giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn.

Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu “anh cả” ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây. Lực cầu của khối ngoại cũng tạo hiệu ứng tâm lý kép cổ phiếu VCB tăng gần 2% lên 64.400 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là một trong những mã hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong phiên.

Không riêng VCB, BID tiếp tục được mua ròng gần 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu này giảm hơn 2% trong phiên. Nhóm ngân hàng quốc doanh đang nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng mua ròng tại VIC với giá trị hơn 155 tỷ đồng, GEX gần 100 tỷ đồng và VIX khoảng 72 tỷ đồng. Một số mã khác như VHM, GEE, GAS, PDR và CTR cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Đa phần các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong phiên đều đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, CTR tăng gần 7%, trong khi GEX tăng hơn 3% và VHM tăng gần 2%. Riêng GAS dù được mua ròng vẫn giảm mạnh gần 7% do áp lực điều chỉnh của nhóm dầu khí sau nhịp tăng nóng trước đó.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 19/5 - Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu vào khá nhiều cổ phiếu ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. MBB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 232 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (-171 tỷ đồng), ACB (-151 tỷ đồng) và VPB (-114 tỷ đồng). Các mã MWG, CTG, STB, PVS, PVT và HPG cũng ghi nhận lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Dòng tiền ngoại vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng với thị trường Việt Nam. Phần lớn các cổ phiếu bị bán ròng đều đóng cửa trong sắc đỏ, nổi bật như PVS giảm gần 6%, PVT giảm gần 7% và VPB giảm hơn 2,5%.