Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Tùng Linh

17:44 | 05/05/2026
(TBTCO) - Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HNX. Trong đó, cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất tháng là SHS.
Tháng 4/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 20 phiên giao dịch, diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh. Chỉ số giá HNX Index có xu hướng tăng liên tục trở lại trong 3 tuần đầu tiên, tuy nhiên đà tăng của chỉ số đã đảo chiều giảm sau đó và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 250,66 điểm, giảm 0,13% so với tháng trước.

Cùng với xu hướng giảm của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm nhẹ với khối lượng giao dịch bình quân đạt 76,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 26,97%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 35,26% đạt 1.399 tỷ đồng/phiên.

Diễn biến giao dịch HNX-Index tháng 4/2026 - Nguồn: HNX

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch giảm mạnh đối với cổ phiếu niêm yết trên HNX với giá trị giao dịch giảm 67,58% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.188 tỷ đồng và bán ra hơn 894 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 294 tỷ đồng.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HNX. Trong đó, cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất tháng là SHS với giá trị mua ròng 202 tỷ đồng. Kế đó, cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO - CTCP cũng được giải ngân ròng 146 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên cũng giảm 71,1% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 229 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 0,8% toàn thị trường. Đồng thuận với xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh mua ròng hơn 29 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 4/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 DN niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 191 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 442 nghìn tỷ đồng, giảm 1,12% so với tháng 3/2026./.

