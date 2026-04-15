Chứng khoán

Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

Hồng Quyên

18:05 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/4) ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng về mặt chỉ số, song trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tái diễn khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các mã còn lại chịu áp lực điều chỉnh.
VN-Index tăng 25 điểm

VN-Index tiếp tục tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay. VN-Index giao dịch với thanh khoản dưới mức trung bình trong phiên sáng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sau đó, VN-Index tăng điểm tích cực hơn trong phiên chiều dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu hàng đầu, trong khi đó, đa phần cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên, VN-Index tăng 25 điểm (+1,41%) lên mức 1.800,65 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 15/4 có: VIC (+20,00), VHM (+7,43), VPL (+1,58), VJC (+1,51), VCB (+1,06)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-0,79), STB (-0,69), MWG (-0,48), FPT (-0,39), VNM (- 0,30)…

Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực, mức độ phân hóa mạnh khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 105 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 194 mã giảm giá.

VN-Index tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên độ mở nhóm ngành bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, hàng không và ngân hàng là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, phân bón và thép là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 15,05 điểm, lên mức 1.961,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 17 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thị trường tiếp tục duy trì nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 951 triệu cổ phiếu (6,84%), tương đương giá trị đạt 28.332 tỷ đồng (20,66%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 0,31 điểm, lên mức 252,72 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,89 điểm, lên mức 128,85 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trong phiên tương đối cân bằng, tuy nhiên tổng giá trị bán ròng tại thời điểm kết thúc phiên đạt -3,505 tỷ đồng. VIC (373 tỷ đồng), VCB (65 tỷ đồng) và SSI (62 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-3,375 tỷ đồng), FPT (-432 tỷ đồng), STB (-87 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 32 tỷ đồng.

Biên độ tăng cải thiện, nhưng thanh khoản chưa bứt phá

VN-Index mở 'gap' tăng điểm ngay đầu phiên sáng và sắc xanh được giữ vững mang đến những kỳ vọng lớn của giới đầu tư về nhịp hồi phục mạnh mẽ. Thế nhưng, thị trường gần như dành hết nguồn lực cho nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" (VIC, VHM, VRE và VPL) với biên độ tăng từ 5 - 7% và đóng góp tới 27,98 điểm cho chỉ số chung, trong khi phần còn lại của thị trường chìm trong áp lực điều chỉnh khá mạnh.

Sắc đỏ dàn trải ở nhiều mã cổ phiếu, trong đó DCM (phân bón), STB (ngân hàng) là những cái tên hứng chịu áp lực bán mạnh, với biên độ giảm quanh ngưỡng 3%. Mặc dù, VN-Index cải thiện đáng kể về mặt chỉ số, nhưng đa số danh mục của các nhà đầu tư khó cảm thấy dễ chịu khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới điểm số.

VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay, ngoài Vingroup, thị trường không có nhóm ngành khởi sắc đáng kể. Bất động sản phân hóa mạnh khi NVL, KDH và AGG đồng thuận với chỉ số, trong khi cổ phiếu của các chủ đầu tư như Nam Long, Đất Xanh, Quốc Cường Gia Lai giảm 0,5 - 2%.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong nhóm ngân hàng. STB hôm nay mất gần 3%, xuống 64.300 đồng/cổ phiếu. VIB, EIB, MSB, OCB và TCB lần lượt xếp sau với mức giảm hơn 0,5%. Ngược lại, SHB và VCB là trụ đỡ cho thị trường khi lần lượt tăng 2% và 1%.

Ở nhóm dầu khí, áp lực bán tập trung vào các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD dù biên độ điều chỉnh không quá mạnh. Tương tự, những cổ phiếu trụ của nhóm thép như HPG, HSG, NKG đều chốt phiên dưới tham chiếu.

VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Biên độ tăng điểm có sự cải thiện rõ nét so với 3 phiên trước, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự đột phá đáng chú ý, khi khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương với mức bình quân 20 phiên. Giống như 3 phiên tăng trước đó, đà tăng của VN-Index bị chi phối phần lớn bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc "họ Vin" (VIC, VHM, VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng hiện tại của VN-Index được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ còn duy trì tăng điểm để kéo VN-Index lên ngưỡng 1.820 - 1.835 điểm./.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

VHM lên đỉnh 3 tháng, khối ngoại "chốt lời" mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 15/4: Giao dịch chậm lại trước ngày đáo hạn, dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn mới

(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh với chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch có phần thận trọng khi ngày đáo hạn cận kề.
Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

(TBTCO) - OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng tiếp tục coi tín dụng là trụ cột, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới; đồng thời, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi, tăng trên 80% ngay quý I/2026. Nhiều giải pháp được triển khai, đưa cổ phiếu OCB định giá về mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị.
Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ và định hướng triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.
CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) dự kiến đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng sau đợt tăng vốn tới đây. Trong đó, VPBankS nắm giữ 11% cổ phần. Khoản đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng này tương đương 1,5% tổng tài sản của VPBankS.
Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital với tổng số tiền 210 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

(TBTCO) - PJICO đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu phí bảo hiểm 5.238 tỷ đồng, tăng 8% và phấn đấu 10%, lợi nhuận trước thuế 324,5 tỷ đồng, tăng 6% và hướng tới 8%; chia cổ tức bằng tiền mặt 12%. Trước kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ cổ đông, lãnh đạo PJICO nhấn mạnh, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và còn nhiều rủi ro.
Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

(TBTCO) - Hàng loạt công ty chứng khoán đẩy mạnh tăng vốn trong năm 2026 với quy mô ước tính 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bài toán hiệu quả sử dụng vốn và rủi ro pha loãng cũng ngày càng hiện hữu.
2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

(TBTCO) - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tuần qua đạt 2.000 tỷ đồng, nâng con số lũy kế từ đầu năm đến nay lên 41.888 tỷ đồng.
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

