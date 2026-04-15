Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

VN-Index tăng 25 điểm

VN-Index tiếp tục tăng điểm tích cực trong phiên hôm nay. VN-Index giao dịch với thanh khoản dưới mức trung bình trong phiên sáng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sau đó, VN-Index tăng điểm tích cực hơn trong phiên chiều dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu hàng đầu, trong khi đó, đa phần cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên, VN-Index tăng 25 điểm (+1,41%) lên mức 1.800,65 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 15/4 có: VIC (+20,00), VHM (+7,43), VPL (+1,58), VJC (+1,51), VCB (+1,06)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-0,79), STB (-0,69), MWG (-0,48), FPT (-0,39), VNM (- 0,30)…

Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực, mức độ phân hóa mạnh khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 105 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 194 mã giảm giá.

VN-Index tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên độ mở nhóm ngành bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, hàng không và ngân hàng là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, phân bón và thép là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 15,05 điểm, lên mức 1.961,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 17 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thị trường tiếp tục duy trì nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 951 triệu cổ phiếu (6,84%), tương đương giá trị đạt 28.332 tỷ đồng (20,66%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 0,31 điểm, lên mức 252,72 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,89 điểm, lên mức 128,85 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trong phiên tương đối cân bằng, tuy nhiên tổng giá trị bán ròng tại thời điểm kết thúc phiên đạt -3,505 tỷ đồng. VIC (373 tỷ đồng), VCB (65 tỷ đồng) và SSI (62 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-3,375 tỷ đồng), FPT (-432 tỷ đồng), STB (-87 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 32 tỷ đồng.

Biên độ tăng cải thiện, nhưng thanh khoản chưa bứt phá

VN-Index mở 'gap' tăng điểm ngay đầu phiên sáng và sắc xanh được giữ vững mang đến những kỳ vọng lớn của giới đầu tư về nhịp hồi phục mạnh mẽ. Thế nhưng, thị trường gần như dành hết nguồn lực cho nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" (VIC, VHM, VRE và VPL) với biên độ tăng từ 5 - 7% và đóng góp tới 27,98 điểm cho chỉ số chung, trong khi phần còn lại của thị trường chìm trong áp lực điều chỉnh khá mạnh.

Sắc đỏ dàn trải ở nhiều mã cổ phiếu, trong đó DCM (phân bón), STB (ngân hàng) là những cái tên hứng chịu áp lực bán mạnh, với biên độ giảm quanh ngưỡng 3%. Mặc dù, VN-Index cải thiện đáng kể về mặt chỉ số, nhưng đa số danh mục của các nhà đầu tư khó cảm thấy dễ chịu khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới điểm số.

VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay, ngoài Vingroup, thị trường không có nhóm ngành khởi sắc đáng kể. Bất động sản phân hóa mạnh khi NVL, KDH và AGG đồng thuận với chỉ số, trong khi cổ phiếu của các chủ đầu tư như Nam Long, Đất Xanh, Quốc Cường Gia Lai giảm 0,5 - 2%.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong nhóm ngân hàng. STB hôm nay mất gần 3%, xuống 64.300 đồng/cổ phiếu. VIB, EIB, MSB, OCB và TCB lần lượt xếp sau với mức giảm hơn 0,5%. Ngược lại, SHB và VCB là trụ đỡ cho thị trường khi lần lượt tăng 2% và 1%.

Ở nhóm dầu khí, áp lực bán tập trung vào các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD dù biên độ điều chỉnh không quá mạnh. Tương tự, những cổ phiếu trụ của nhóm thép như HPG, HSG, NKG đều chốt phiên dưới tham chiếu.

VN-Index duy trì phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Biên độ tăng điểm có sự cải thiện rõ nét so với 3 phiên trước, nhưng thanh khoản vẫn chưa có sự đột phá đáng chú ý, khi khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương với mức bình quân 20 phiên. Giống như 3 phiên tăng trước đó, đà tăng của VN-Index bị chi phối phần lớn bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc "họ Vin" (VIC, VHM, VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng hiện tại của VN-Index được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ còn duy trì tăng điểm để kéo VN-Index lên ngưỡng 1.820 - 1.835 điểm./.