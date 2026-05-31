Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

12:08 | 31/05/2026
(TBTCO) - Sáng 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Changi, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo trân trọng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh những hoạt động ở Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng tham gia Đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Lại Thái Bình - Đại sứ Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, từ ngày 29 - 31/5/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng; gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long; phát biểu tại Diễn đàn kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore; tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn của Singapore...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Bảo tàng Văn minh châu Á; gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23; gặp Tổng thống Timor-Leste; tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản./.

Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 30/5, cấp thẩm quyền thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
