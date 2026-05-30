Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê tiến sát 90.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 30/5 cho thấy, thị trường cà phê nội địa đã lấy lại đà tăng sau phiên điều chỉnh trước đó. Giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.400 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 88.600 - 89.200 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu về giá khi được các đại lý thu mua ở mức 89.200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 89.100 đồng/kg, chỉ thấp hơn Đắk Nông 100 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, song cũng đã tăng lên mức 88.600 đồng/kg.

Với diễn biến hiện tại, giá cà phê trong nước đang tiến sát mốc tâm lý 90.000 đồng/kg. Đây được xem là ngưỡng quan trọng mà thị trường nhiều lần tiếp cận nhưng chưa thể duy trì ổn định trong thời gian dài.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London,, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 82 USD/tấn, tương đương 2,36%, lên mức 3.554 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng thêm 76 USD/tấn, đạt 3.415 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 4,4 US cent/pound, tương đương 1,63%, lên 274,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,76%, lên 266,7 US cent/pound.

Giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Khảo sát sáng 30/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Mặt bằng giá phổ biến dao động từ 137.000 - 142.000 đồng/kg, tương đương với những phiên giao dịch gần đây.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương có mức giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 142.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện được giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là những địa phương có giá thấp nhất thị trường với mức 137.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, nguồn cung trong dân hiện không còn quá dồi dào sau giai đoạn bán mạnh đầu vụ. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chưa có đột biến lớn, khiến giá tiêu duy trì trạng thái cân bằng trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục ổn định. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.190 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở mức 6.200 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện đạt 9.280 USD/tấn. Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 12.250 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 9.000 USD/tấn./.