“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

Công ty cổ phần Mibrand Việt Nam (Mibrand Vietnam), đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược thương hiệu, vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Bảng xếp hạng này nằm trong định hướng mở rộng hệ thống Brand Beat Score của Mibrand sang các lĩnh vực tài chính có mức độ cạnh tranh cao.

Dựa trên khảo sát hơn 300 khách hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, báo cáo giúp doanh nghiệp nhìn rõ vị thế thương hiệu, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và xác định ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Đây cũng là năm đầu tiên bộ chỉ số “Brand Beat Score” được Mibrand triển khai trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, mở rộng từ nền tảng đo lường sức khỏe thương hiệu đã được đơn vị này duy trì nhiều năm trong ngành ngân hàng.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy, thị trường tài chính thay thế đang ở trạng thái cạnh tranh mở. Nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số, trong khi các chỉ số thành phần cho thấy, mỗi thương hiệu lại có lợi thế riêng về nhận biết, hình ảnh, chất lượng cảm nhận hoặc mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng.

Bảng xếp hạng các thương hiệu có sức khỏe thương hiệu tốt nhất năm 2025. Nguồn Mibrand.

Theo bảng xếp hạng Brand Beat Score 2025, Home Credit giữ vị trí dẫn đầu với 30,2 điểm. HD SAISON đứng thứ hai với 24,4 điểm, tiếp theo là FE Credit với 23,8 điểm. Trong top 5 còn có F88 với 23,5 điểm và Viettel Money với 23,4 điểm.

Ngoài ra, góp mặt trong top 10 có các thương hiệu Easy Credit, Shinhan Finance, Lotte Finance, Mcredit và Mirae Asset.

Kết quả từ khảo sát của Mibrand cho thấy, Home Credit hiện là thương hiệu có sức khỏe tổng thể nổi bật nhất trong ngành tài chính tiêu dùng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa các nhóm từ top 2 không quá lớn, phản ánh đặc thù của một thị trường vẫn đang trong giai đoạn định hình chuẩn cạnh tranh thương hiệu.

Khác với ngành ngân hàng, khi một số thương hiệu đã duy trì vị thế dẫn đầu và khẳng định vị thế “ông lớn” trong thời gian dài, tài chính tiêu dùng vẫn là thị trường có biên độ dịch chuyển lớn.

Các thương hiệu không chỉ cạnh tranh bằng quy mô nhận biết, mà còn phải chứng minh được năng lực tạo niềm tin, sự rõ ràng về chi phí và giá trị thực tế đối với khách hàng.

Nếu Home Credit dẫn đầu bảng xếp hạng tổng thể, thì Viettel Money là thương hiệu nổi bật nhất ở nhóm chỉ số cảm nhận. Báo cáo ghi nhận Viettel Money dẫn đầu chỉ số yêu thích thương hiệu (44%), đáng đồng tiền (80%) và chất lượng cảm nhận (60%). Ngoài Viettel Money, Shihan Finance và Home Credit cũng được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cảm nhận dịch vụ.

Kết quả này phản ánh lợi thế của một nền tảng tài chính số có tần suất sử dụng cao, hệ sinh thái dịch vụ rộng và khả năng gắn với các nhu cầu tài chính hằng ngày. Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên sự thuận tiện, khả năng xử lý nhanh và trải nghiệm liền mạch, các nền tảng tài chính số có nhiều cơ hội cải thiện cảm nhận thương hiệu.

Top 10 thương hiệu dẫn đầu chỉ số Thấu hiểu hình ảnh thương hiệu. Nguồn: Mibrand.

Ở chỉ số thấu hiểu hình ảnh thương hiệu, HD SAISON dẫn đầu với 42%. Home Credit đạt khoảng 34%, FE Credit đạt khoảng 29%, trong khi Lotte Finance và Mcredit cùng nằm trong nhóm bám đuổi.

Kết quả của HD SAISON cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hình ảnh thương hiệu rõ ràng trong ngành tài chính tiêu dùng. Việc xây dựng định vị theo hướng chính danh, đồng hành và có trách nhiệm đã giúp thương hiệu này tạo được liên tưởng tích cực trong tâm trí khách hàng. Những hoạt động trong năm 2025 với nhiều “điểm chạm” giúp thương hiệu được liên tưởng nhiều hơn tới sự tin cậy, hỗ trợ thiết thực và tính bài bản, thay vì chỉ được nhìn nhận như một đơn vị cung cấp khoản vay tiêu dùng.

Bên cạnh nhóm thương hiệu dẫn đầu ở các chỉ số lớn, báo cáo cũng ghi nhận một số điểm sáng từ các thương hiệu có lợi thế về khu vực hoặc mô hình điểm chạm.

Ông Lại Tiến Mạnh - Giám đốc Mibrand Việt Nam nhận định, thị trường tài chính tiêu dùng chứng kiến bước ngoặt quan trọng về bản chất cạnh tranh. Giai đoạn cạnh tranh thuần túy bằng tốc độ giải ngân hay thủ tục dễ vay đã dần bão hòa, khi các yếu tố này trở thành tiêu chuẩn cơ bản của toàn ngành. “Cuộc đua” hiện nay dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay./.