Doanh nghiệp

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Khánh Linh

Khánh Linh

12:18 | 20/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, thương hiệu quốc gia ngày càng trở thành thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Những con số biết nói và “nghịch lý phát triển”

Sau hơn hai thập kỷ triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Số liệu từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho thấy, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ USD, xếp hạng 32/193 quốc gia trên thế giới. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều vượt 900 tỷ USD, phản ánh độ mở và quy mô ngày càng lớn của nền kinh tế.

Số lượng doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia cũng tăng mạnh, từ 30 doanh nghiệp năm 2003 lên 190 doanh nghiệp vào năm 2024. Nhiều thương hiệu Việt đã khẳng định vị thế quốc tế, trở thành những “đại sứ” hình ảnh cho nền kinh tế như Vietcombank, Vietinbank lọt top 500 ngân hàng toàn cầu; Vinamilk vào top 50 thương hiệu sữa thế giới; Viettel dẫn đầu về viễn thông khu vực Đông Nam Á…

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế
Nguồn: Bộ Công thương. Đồ họa: Phương Anh

Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực là một thực tế đáng suy ngẫm. Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đánh giá, dù giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh, tổng giá trị của 100 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu lại giảm 14%, xuống còn 38,4 tỷ USD. Điều này phản ánh nghịch lý ‘mạnh về lượng nhưng chưa sâu về chất’.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc doanh nghiệp Việt vẫn chủ yếu tham gia vào các khâu gia công (OEM) có giá trị gia tăng thấp, trong khi năng lực thiết kế (ODM) và xây dựng thương hiệu riêng (OBM) còn hạn chế. Điều này khiến giá trị thực sự mà doanh nghiệp Việt nắm giữ trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn khiêm tốn. Do đó, Thương hiệu Quốc gia không thể chỉ đóng vai trò “bộ mặt” đối ngoại mà phải trở thành đòn bẩy thực chất cho năng lực cạnh tranh.

“Thương hiệu quốc gia phải được xây dựng trên nền tảng chất lượng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương

Từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành nhà xuất khẩu tới 60 quốc gia, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin nêu thực tế, có một con số đáng chú ý là khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện chiếm tới 77% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (năm 2023), cho thấy doanh nghiệp nội địa vẫn đang ở "chiếu dưới" trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp Việt không yếu về sản xuất, nhưng yếu về hệ sinh thái - từ thiết kế, thương hiệu đến khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Lộ trình vươn lên Top 25 toàn cầu

Để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn, Việt Nam đã xây dựng lộ trình rõ ràng theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung “đặt nền tảng - chuyển đổi căn bản”, hướng tới 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ hình thành 5 - 10 doanh nghiệp lọt Top 500 thương hiệu thế giới, đồng thời nâng hạng thương hiệu quốc gia lên Top 25 toàn cầu. Tầm nhìn đến 2045, thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ không chỉ đại diện cho chất lượng sản phẩm, mà còn là biểu tượng của đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và bản sắc văn hóa.

Lộ trình triển khai sẽ được chia thành các bước cụ thể, bắt đầu từ việc hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, đổi mới phương thức triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu quốc gia thống nhất. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu theo ngành, thúc đẩy các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới chính là quá trình kiến tạo uy tín quốc gia, gia tăng sức mạnh mềm, vượt ra ngoài khuôn khổ ‘Made in Vietnam”.

Theo đó, 3 định hướng lớn được Bộ Công thương đưa ra bao gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào sản xuất, quản trị, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Xây dựng chiến lược thị trường quốc tế bài bản, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Đồng thời phát huy giá trị văn hóa nội sinh, coi đây là yếu tố tạo khác biệt bền vững cho sản phẩm và dịch vụ Việt Nam.

Ở góc độ quốc tế, TS Santiago Velasquez - Quyền Chủ nhiệm cấp cao các chương trình MBA và MIB (Đại học RMIT Việt Nam) cho rằng, thương hiệu quốc gia không thể xây dựng bằng những chiến dịch ngắn hạn, mà cần một chiến lược dài hạn dựa trên giá trị thực. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung vào bốn trụ cột: Xây dựng câu chuyện thương hiệu dựa trên thành tựu thực chất, đặc biệt là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số; gắn kết với chiến lược “Go Global”, đưa doanh nghiệp trở thành đại sứ thương hiệu; củng cố niềm tin quốc tế thông qua tiêu chuẩn và năng lực thực thi; cải thiện môi trường kinh doanh và hiệu quả hành chính.

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MISA chia sẻ, việc đạt Thương hiệu quốc gia không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt trong việc củng cố niềm tin từ khách hàng và đối tác. Vì thế, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành trụ cột giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực nội tại và phát triển bền vững.

Các chuyên gia cho rằng, để nâng tầm thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp Việt cần chuyển dịch rõ rệt trong mô hình phát triển, từ gia công (OEM) sang tự thiết kế (ODM) và tiến tới xây dựng thương hiệu riêng (OBM). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không chỉ dừng ở sản xuất, mà phải từng bước làm chủ khâu thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu. Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, chương trình “Go Global” giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng, với mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp xây dựng chiến lược quốc tế hóa và đưa ít nhất 100 doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia không còn là “lớp vỏ” bên ngoài, mà là kết tinh của năng lực nội tại của cả nền kinh tế. Khi doanh nghiệp trở thành trung tâm của chiến lược, mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn mang theo uy tín, văn hóa và khát vọng của quốc gia.

Khánh Linh
Từ khóa:
định vị thương hiệu việt năng lực cạnh tranh vị thế nền kinh tế thương hiệu quốc gia chuyển đổi số

Bài liên quan

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Dành cho bạn

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Nhập khẩu tăng tốc, tạo lực đẩy cho xuất khẩu và nguồn thu ngân sách

Nhập khẩu tăng tốc, tạo lực đẩy cho xuất khẩu và nguồn thu ngân sách

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Đọc thêm

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong quý I/2026 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là sự bứt phá của dòng xe tải, phản ánh nhu cầu vận tải, sản xuất đang phục hồi rõ nét.
Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

(TBTCO) - Novaland vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong đó, đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.
Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn gia tăng, bài toán không còn nằm ở quy mô huy động mà chuyển sang hiệu quả sử dụng và phân bổ, đòi hỏi tái cấu trúc các kênh dẫn vốn cho tăng trưởng bền vững.
Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

Quảng Ninh: Hải quan vươn lên ngôi đầu chỉ số SIPAS phục vụ người dân doanh nghiệp

(TBTCO) - Từ vị trí thứ 2 năm 2024, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bứt phá vươn lên dẫn đầu Chỉ số SIPAS năm 2025 với tỷ lệ hài lòng đạt 97,97%, khẳng định rõ nét chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.
Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố, Central Retail Việt Nam đã tổ chức chương trình làm việc trực tiếp giữa đội ngũ thu mua với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Không còn là kênh bổ trợ, thương mại điện tử xuyên biên giới đang vươn lên trở thành trụ cột mới của xuất khẩu Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng vượt trội, sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp và khung chính sách ngày càng hoàn thiện, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá, đưa hàng hóa Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Hormuz mở lại kéo giá dầu đảo chiều, bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước

Hormuz mở lại kéo giá dầu đảo chiều, bạc COMEX tăng khoảng 7% so với tuần trước

Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam