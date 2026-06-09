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Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

09:19 | 09/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/6) biến động không đồng nhất. Cụ thể, giá bạc các loại tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt đảo chiều tăng so với hôm qua. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,19%.
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Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Giá bạc hôm nay biến động không ngừng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h50 ngày 9/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.657.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.546.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.625.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.657.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.032.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 68.719.828 đồng/lượng (mua vào) và 70.853.156 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 9/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h35 ngày 9/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 68,0415 USD/ounce, giảm 0,19% so với ngày hôm qua.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá bạc sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và những tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed. Nếu lạm phát hạ nhiệt, khả năng Fed giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ sẽ tăng lên, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho bạc tiếp tục đi lên. Ngược lại, nếu áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đồng USD mạnh hơn có thể khiến giá bạc đối mặt với các nhịp điều chỉnh.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được nhiều tổ chức đánh giá tích cực nhờ xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu, nhu cầu công nghiệp tăng cao và vai trò ngày càng quan trọng trong các công nghệ xanh.

Ngày 9/6: Giá bạc trong nước và thế giới biến động không đồng nhất

Các chuyên gia của Kitco cho rằng, báo cáo việc làm tích cực đã khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trước triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao, nhiều nhà đầu tư đã đẩy mạnh chốt lời trên thị trường vàng và bạc, đồng thời chuyển vốn sang các tài sản có lợi suất như trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng bạc xanh.

Theo nhóm phân tích của Kitco, ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Xét dưới góc độ kỹ thuật, Kitco đánh giá vùng 71 - 72 USD/ounce hiện là ngưỡng cản quan trọng đối với giá bạc. Nếu chinh phục thành công khu vực này, giá bạc có thể mở rộng đà tăng lên vùng 76 - 78 USD/ounce. Ngược lại, trong trường hợp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá bạc có thể lùi về vùng hỗ trợ 65 - 66 USD/ounce, thậm chí giảm sâu hơn xuống khu vực 60 - 61 USD/ounce./.

Anh Tuấn (tổng hợp)
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