Thị trường

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

10:22 | 28/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/7) đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 2,3 triệu đồng/kg (mua vào) và 2,4 triệu đồng/kg (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lùi về mức 57,373 USD/ounce, giảm 1,77% so với hôm qua.
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Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Giá bạc trong nước hôm nay tăng, thế giới quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h25 ngày 28/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.196.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.286.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.196.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.506.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.799.858 đồng/kg (mua vào) và 58.559.854 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h25 ngày 28/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 28/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 giờ ngày 28/7, giá bạc giao ngay ở mức 57,373 USD/ounce, giảm 1,77% so với hôm qua.

Giá bạc thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp hồi phục gần đây, khi lực mua bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ tạo động lực tăng bền vững. Theo giới phân tích, đà phục hồi hiện nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động gom mua sau khi giá giảm sâu, thay vì phản ánh sự thay đổi rõ nét trong các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Chuyên gia James Hyerczyk nhận định, thị trường bạc vẫn đối mặt nhiều rào cản khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD giữ vững sức mạnh và giá năng lượng chưa hạ nhiệt. Những yếu tố này đang làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Tâm điểm của nhà đầu tư trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu Fed tiếp tục giữ lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên, gây sức ép lên giá bạc. Ngược lại, tín hiệu mềm mỏng hơn từ Fed có thể thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Ngoài quyết định lãi suất, các số liệu về GDP, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chi phí việc làm của Mỹ cũng được theo dõi sát để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Về dài hạn, bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, song biến động có thể lớn hơn vàng, do chịu tác động từ cả yếu tố đầu tư và sản xuất./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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