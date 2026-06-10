Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 10/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.895,35 - 26.410,65 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.340 - 26.360 VND/USD, biến động hẹp và thấp hơn mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung ổn định hoặc tăng nhẹ. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.098 - 26.408 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 1 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết 26.128 - 26.408 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả chiều mua và bán. Trong khi đó, ACB giao dịch ở mức 26.120 - 26.408 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua vào và tăng 1 đồng chiều bán ra. MSB niêm yết 26.120 - 26.408 VND/USD, giảm 28 đồng chiều mua vào nhưng tăng 1 đồng chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên 9/6 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, diễn biến có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.551,77 - 31.109,7 VND/EUR, giảm 37,52 đồng chiều mua vào và giảm 39,5 đồng chiều bán ra. BIDV niêm yết 29.826 - 31.267 VND/EUR, giảm 61 đồng chiều mua vào nhưng tăng 51 đồng chiều bán ra.

Ngược lại, ACB tăng mạnh tỷ giá EUR lên 29.818 - 31.135 VND/EUR, tăng 57 đồng chiều mua vào và 131 đồng chiều bán ra. MSB cũng điều chỉnh tăng lên 29.436 - 31.154 VND/EUR, tăng lần lượt 46 đồng và 43 đồng ở hai chiều giao dịch.

Với tỷ giá GBP, xu hướng tăng chiếm ưu thế tại phần lớn ngân hàng. Vietcombank niêm yết 34.253,77 - 35.707,8 VND/GBP, tăng 13,01 đồng chiều mua vào và 13,6 đồng chiều bán ra. ACB tăng tỷ giá GBP lên 34.730 - 35.786 VND/GBP, tăng 103 đồng chiều mua vào và 187 đồng chiều bán ra.

Còn tỷ giá JPY biến động tương đối hẹp.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 100,03 điểm, tăng 0,12% so với phiên trước, cho thấy đồng USD đang phục hồi nhẹ và tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý 100 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8664, tăng 0,01%, phản ánh đồng USD nhích lên so với đồng euro. Tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7474, không thay đổi so với phiên trước, cho thấy diễn biến khá ổn định giữa đồng USD và bảng Anh. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY ở mức 160,38, tăng 0,02%, đồng nghĩa đồng USD tiếp tục mạnh lên so với yên Nhật và duy trì trên vùng 160 JPY/USD - ngưỡng từng khiến giới chức Nhật Bản nhiều lần phải can thiệp thị trường. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY đứng tại 6,7724.

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm tại cuộc họp tháng 9 vào khoảng 50%. Khả năng Fed nâng lãi suất trước thời điểm đó được đánh giá khá thấp, nhất là khi cuộc họp sắp tới sẽ là kỳ họp chính sách đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn với kỳ vọng có quan điểm điều hành mềm mỏng hơn so với người tiền nhiệm Jerome Powell, qua đó, làm giảm khả năng Fed sớm theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Trong ngắn hạn, tâm điểm thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển sang các số liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 dự kiến được công bố vào thứ tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ năm.

Nếu dữ liệu CPI và PPI tiếp tục vượt kỳ vọng thêm một tháng nữa, thị trường có thể nâng dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Kịch bản này sẽ hỗ trợ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, qua đó củng cố sức mạnh của đồng USD. Ngược lại, giá vàng có thể chịu áp lực giảm khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo nhận định của Citigroup, BoJ có thể nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên mức 1%, tại cuộc họp ngày 15 - 16/6. Citi dự báo chu kỳ tăng lãi suất của BoJ sẽ tiếp diễn với tần suất khoảng 6 tháng một lần, đưa lãi suất chính sách lên 1,5% vào tháng 6/2027.

Tuy nhiên, do khả năng này đã được thị trường dự báo từ trước và phần lớn đã phản ánh vào giá tài sản, sự quan tâm của giới đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào định hướng chính sách trong các tháng tới.

Dù gần như chắc chắn BOJ sẽ tăng lãi suất trong tháng 6, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu cho thấy ngân hàng trung ương có thể đẩy nhanh hay duy trì tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai./.