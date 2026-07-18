Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
06:36 | 18/07/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 13 - 17/7, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng hơn 19.921 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO), trong bối cảnh thanh khoản hệ thống cải thiện rõ sau thời điểm cuối quý, lãi suất qua đêm duy trì 4,16%/năm. Tỷ giá trung tâm tăng 10 tuần liên tiếp, sát đỉnh lịch sử, còn tỷ giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do hạ nhiệt.
aa
Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 6 - 10/7: Hút ròng mạnh 31.000 tỷ đồng, tỷ giá giữ nhịp tăng 8 tuần “Chân ga” tài khóa cần đi cùng “hệ thống điều tốc” tiền tệ Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Lượng OMO lưu hành thấp nhất 9 tháng, lãi suất qua đêm quanh 4%

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 8.090,56 tỷ đồng trong tuần từ ngày 13 - 17/7, chủ yếu ở kỳ hạn dài gồm 35 ngày, 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 29.350,21 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,6 lần lượng phát hành, tập trung lớn nhất vào phiên đầu tuần với 13.728,86 tỷ đồng đáo hạn.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 19.921,59 tỷ đồng khỏi hệ thống qua kênh OMO, nối tiếp đà hút ròng mạnh hơn 31.000 tỷ đồng tuần trước.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh OMO còn 187.898,19 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với tuần liền trước, thấp nhất kể từ tháng 10/2025 đến nay, phản ánh việc duy trì xu hướng rút bớt thanh khoản ngắn hạn khỏi hệ thống ngân hàng của cơ quan điều hành.

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử

Diễn biến trên phù hợp với trạng thái thanh khoản ổn định của hệ thống. Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch duy trì quanh 800.000 tỷ đồng đến dưới 900.000 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng.

Chốt phiên gần nhất trong tuần, lãi suất qua đêm ở mức 4,16%/năm, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; lãi suất 1 tuần giảm 0,18 điểm phần trăm, xuống 4,74%/năm.

Ngược lại, các kỳ hạn dài hơn tăng nhẹ. Kỳ hạn 2 tuần lên 6,02%/năm (tăng 0,52 điểm phần trăm); 1 tháng lên 7,17%/năm (tăng 0,67 điểm phần trăm) và 3 tháng lên 8,11%/năm (tăng 0,93 điểm phần trăm). Điều này cho thấy, thanh khoản ngắn hạn vẫn được đảm bảo, trong khi nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn có xu hướng nhích lên.

“Sự chênh lệch lớn giữa lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn và nhóm kỳ hạn 1 - 9 tháng tiếp tục cao, đồng thời trên thị trường 1 vẫn đang có nhiều chương trình ưu đãi tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất phát hành các lô trái phiếu ngân hàng gần đây tăng cao, cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn trung hạn chưa giảm”.

- Công ty TNHH Chứng khoán Yunta Việt Nam

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty TNHH Chứng khoán Yunta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, thanh khoản hệ thống đã cải thiện rõ sau thời điểm cuối quý.

Trong ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục duy trì ổn định quanh vùng hiện tại, khi áp lực mùa vụ cuối quý đã qua và Ngân hàng Nhà nước vẫn có khả năng linh hoạt bơm vốn nếu thanh khoản xuất hiện biến động cục bộ.

Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 1 - 9 tháng khó giảm sâu, do nhu cầu vốn trung hạn còn cao và cạnh tranh huy động trên thị trường 1 chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và nới điều kiện sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn có thể giúp hạn chế khả năng tăng lãi suất thêm.

“Chúng tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất có thể đã tiệm cận vùng đỉnh nhờ chủ trương, chính sách của nhà điều hành, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi diễn biến thanh khoản cũng như tăng trưởng huy động vốn” - chuyên gia của Chứng khoán Yuanta dự báo.

Tỷ giá trung tâm tăng suốt 10 tuần, USD ngân hàng và tự do hạ nhiệt

Về diễn biến trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng liên tục qua cả 5 phiên, từ 25.220 đồng lên 25.254 đồng, tương đương tăng 40 đồng so với cuối tuần trước.

Điều này cho thấy, cơ quan điều hành tiếp tục điều chỉnh tỷ giá theo hướng tăng dần trong bối cảnh đồng USD quốc tế vẫn duy trì ở vùng cao.

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử
Thanh khoản hệ thống cải thiện rõ sau thời điểm cuối quý. Ảnh tư liệu.
Mức tăng 40 đồng của tỷ giá trung tâm tuần qua cao hơn đáng kể so với các tuần trước, đồng thời đánh dấu tuần tăng thứ 10 liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025 và chỉ còn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 44 đồng (mức 25.298 đồng, được thiết lập ngày 25/8/2025).

Trong khi đó, tỷ giá bán ra USD tại nhiều ngân hàng thương mại gần như đi ngang, hoặc sụt giảm, thậm chí cách khá xa mức tỷ giá trần được phép niêm yết.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, tương ứng giảm 30 đồng trong tuần, cho thấy đà điều chỉnh trên thị trường tự do đã chậm lại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện neo quanh 100,75 điểm.

Theo Chứng khoán Yuanta, tỷ giá thị trường tự do giảm xuống 26.400 VND/USD, thấp hơn so với tỷ giá bán tại ngân hàng, cho thấy cầu ngoại tệ ngoài hệ thống tiếp tục hạ nhiệt, bất chấp DXY duy trì quanh vùng 101 điểm.

Dù vậy, căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn và giá dầu tăng trở lại đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách cứng rắn lên cao hơn và hỗ trợ đồng USD hồi phục trong nửa sau của tuần. Xác suất thị trường định giá Fed nâng lãi suất trong tháng 9 có thời điểm tăng lên khoảng 62 - 66%, trong khi biên bản cuộc họp tháng 6 cho thấy, các nhà hoạch định chính sách tiếp tục quan ngại về áp lực lạm phát.

“Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND tại kênh ngân hàng nhiều khả năng đi ngang đến nhích nhẹ, khi DXY vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ. Tuy nhiên, áp lực tăng mạnh chưa lớn nhờ thanh khoản VND ổn định hơn và tỷ giá tự do đang giảm” - nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Ngân hàng Bank of America (Mỹ) cũng cho rằng, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm nhờ 3 động lực chính: căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn kỳ vọng của thị trường và làn sóng đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ.

Theo ngân hàng này, giá dầu đã tăng khoảng 20% so với mức đáy sau lệnh ngừng bắn, khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz tái bùng phát.

Bên cạnh đó, Bank of America vẫn giữ quan điểm khác biệt đáng kể so với thị trường khi dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần trong năm nay, vào các cuộc họp tháng 9, tháng 10 và tháng 12, tương ứng tổng mức tăng 75 điểm cơ bản. Trong khi đó, thị trường hiện chỉ định giá khoảng 28 điểm cơ bản cho cả năm.

Phát biểu trước Quốc hội gần đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định, Fed vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, bất chấp số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt.

Ngoài ra, Bank of America lưu ý, chênh lệch lãi suất thực của Mỹ tiếp tục mở rộng theo hướng có lợi cho đồng USD, ngay cả khi lạm phát giảm. Đây là một yếu tố quan trọng giúp hạn chế đà suy yếu của đồng bạc xanh trong thời gian tới./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
thị trường tiền tệ tỷ giá tỷ giá usd lãi suất lãi suất liên ngân hàng ngân hàng thị trường mở omo tỷ giá USD tự do chỉ số DXY

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Dành cho bạn

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Philippines cảm ơn Việt Nam hỗ trợ kịp thời 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Philippines cảm ơn Việt Nam hỗ trợ kịp thời 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

Thị trường vốn bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất

Thị trường vốn bước vào giai đoạn chuyển đổi về chất

Đọc thêm

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao

ADB: Giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá, tốc độ tăng trưởng 8,18% của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, chứng tỏ khả năng phục hồi, tính chống chịu của nền kinh tế và sức mạnh của các động lực tăng trưởng. Chuyên gia của ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô để duy trì tăng trưởng cao.
Đổi mới diện mạo kênh phân phối, lấy lại đà tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ

Đổi mới diện mạo kênh phân phối, lấy lại đà tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Ông Trương Minh Cát Nguyên - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn pháp lý bảo hiểm Tila cho rằng, những doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với tâm lý khách hàng, để đẩy mạnh chuyển dịch sản phẩm và tái cấu trúc kênh phân phối, đặc biệt là bancassurance, sẽ dẫn dắt quá trình phục hồi, tạo động lực để thị trường bảo hiểm nhân thọ sớm tăng trưởng dương vào cuối năm.
Hoàn thiện quy định, tạo thuận lợi khi triển khai bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Hoàn thiện quy định, tạo thuận lợi khi triển khai bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

(TBTCO) - Nghị định số 220/2026/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ với Luật Xây dựng, bổ sung quy định về mức phí, mức khấu trừ nhiều công trình. Nhiều nội dung được làm rõ, góp phần tăng trách nhiệm, tính tự chủ của doanh nghiệp, chuyển mạnh sang hậu kiểm và tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường.
Giá vàng hôm nay ngày 17/7: Giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD, trong nước cũng xuôi chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 17/7: Giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD, trong nước cũng xuôi chiều giảm mạnh

(TBTCO) - Hôm nay, giá vàng thế giới giảm mạnh xuống 3.976 USD/ounce, đánh mất mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cũng xuôi chiều giảm khá mạnh. Ở nhiều "nhà vàng" lớn, mức giảm đang ở mức 1,5 - 1,7 triệu đồng/lượng.
Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với nhiều hạng mục giải thưởng gồm: Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia), cùng với các hạng mục đặc biệt về “Chuyển đổi Năng lực Nhân sự” (People Transformation) và “Dẫn đầu Công nghệ” (Tech Empowerment).
SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

(TBTCO) - Từ kinh tế đến giáo dục, từ văn hóa, thể thao đến an sinh xã hội, từ chuyển đổi số đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, SHB luôn kiên định với triết lý phát triển gắn liền với lợi ích quốc gia và cộng đồng. Đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là một dấu ấn tiếp theo trên hành trình ấy, thể hiện khát vọng của SHB trong việc cùng Việt Nam kiến tạo nền kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bồi đắp nguồn lực để đất nước vững bước trong kỷ nguyên số.
Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn

Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tổ chức hỗ trợ chi trả thực hiện chi trả trực tiếp tại nhà đối với người già yếu, không có khả năng đến điểm chi trả để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, kịp thời thông báo trước khi văn bản ủy quyền hết hiệu lực, bảo đảm chi trả liên tục, đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.
Giá vàng hôm nay ngày 16/7: Thế giới giữ trên 4.060 USD/ounce, trong nước quay lại giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 16/7: Thế giới giữ trên 4.060 USD/ounce, trong nước quay lại giảm nhẹ

(TBTCO) - Vàng thế giới tăng nhẹ lên 4.064 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước quay lại giảm nhẹ. Ghị nhận vào sáng nay (16/7), bình quân giá giảm khoảng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

Tái định hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chất lượng tín dụng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Cân nhắc kỹ, chuẩn bị tốt khi sử dụng vốn ODA

Cân nhắc kỹ, chuẩn bị tốt khi sử dụng vốn ODA

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 16/7: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 16/7: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Tỷ giá USD hôm nay (16/7): Tỷ giá trung tâm lên 25.243 đồng, USD suy yếu khi Fed "chờ và quan sát"

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Gia Lai chấp thuận dự án Viện nghiên cứu cà phê AI vốn 326 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận dự án Viện nghiên cứu cà phê AI vốn 326 tỷ đồng

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 145,500
Hà Nội - PNJ 141,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 141,500 145,500
Miền Tây - PNJ 141,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 141,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 145,500
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 1,456
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 1,457
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 1,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 142,178
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 107,861
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 97,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 87,755
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 83,877
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 60,037
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 18/07/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17792 18066 18642
CAD 18195 18471 19092
CHF 31898 32279 32920
CNY 0 3838 3931
EUR 29412 29633 30717
GBP 34510 34902 35840
HKD 0 3223 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15021 15612
SGD 19819 20101 20675
THB 697 760 813
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26475
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
EUR 29,557 29,581 30,990
JPY 157.47 157.75 167.26
GBP 34,753 34,847 36,053
AUD 18,015 18,080 18,760
CAD 18,368 18,427 19,105
CHF 32,112 32,212 33,157
SGD 19,937 19,999 20,786
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,281 3,291 3,429
KRW 16.36 17.06 18.57
THB 745.85 755.06 808.82
NZD 15,010 15,149 15,604
SEK - 2,677 2,771
DKK - 3,954 4,093
NOK - 2,665 2,763
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.91 - 6,788.09
TWD 732.76 - 887.63
SAR - 6,873.09 7,239.41
KWD - 83,091 88,403
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,040 26,060 26,440
EUR 29,491 29,609 30,802
GBP 34,757 34,897 35,931
HKD 3,280 3,293 3,410
CHF 31,928 32,056 32,987
JPY 157.56 158.19 166.09
AUD 18,029 18,101 18,698
SGD 19,996 20,076 20,666
THB 762 765 801
CAD 18,372 18,446 19,026
NZD 15,106 15,651
KRW 17.01 18.85
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26092 26092 26490
AUD 17972 18072 19003
CAD 18386 18486 19502
CHF 32146 32176 33754
CNY 3819.3 3844.3 3979.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29619 29649 31374
GBP 34830 34880 36638
HKD 0 3355 0
JPY 158.41 158.91 169.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15128 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19983 20113 20840
THB 0 727 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 13000000 13000000 14660000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,105 26,155 26,516
USD20 26,105 26,155 26,516
USD1 23,992 26,155 26,516
AUD 17,950 18,064 19,244
EUR 29,350 29,450 31,199
CAD 18,250 18,350 19,751
SGD 20,001 20,150 20,783
JPY 158.24 159.74 166.01
GBP 34,650 34,806 35,967
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/07/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80