Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử

Lượng OMO lưu hành thấp nhất 9 tháng, lãi suất qua đêm quanh 4%

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 8.090,56 tỷ đồng trong tuần từ ngày 13 - 17/7, chủ yếu ở kỳ hạn dài gồm 35 ngày, 63 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn lên tới 29.350,21 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,6 lần lượng phát hành, tập trung lớn nhất vào phiên đầu tuần với 13.728,86 tỷ đồng đáo hạn.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 19.921,59 tỷ đồng khỏi hệ thống qua kênh OMO, nối tiếp đà hút ròng mạnh hơn 31.000 tỷ đồng tuần trước.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh OMO còn 187.898,19 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với tuần liền trước, thấp nhất kể từ tháng 10/2025 đến nay, phản ánh việc duy trì xu hướng rút bớt thanh khoản ngắn hạn khỏi hệ thống ngân hàng của cơ quan điều hành.

Diễn biến trên phù hợp với trạng thái thanh khoản ổn định của hệ thống. Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch duy trì quanh 800.000 tỷ đồng đến dưới 900.000 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng.

Chốt phiên gần nhất trong tuần, lãi suất qua đêm ở mức 4,16%/năm, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; lãi suất 1 tuần giảm 0,18 điểm phần trăm, xuống 4,74%/năm.

Ngược lại, các kỳ hạn dài hơn tăng nhẹ. Kỳ hạn 2 tuần lên 6,02%/năm (tăng 0,52 điểm phần trăm); 1 tháng lên 7,17%/năm (tăng 0,67 điểm phần trăm) và 3 tháng lên 8,11%/năm (tăng 0,93 điểm phần trăm). Điều này cho thấy, thanh khoản ngắn hạn vẫn được đảm bảo, trong khi nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài hơn có xu hướng nhích lên.

“Sự chênh lệch lớn giữa lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn và nhóm kỳ hạn 1 - 9 tháng tiếp tục cao, đồng thời trên thị trường 1 vẫn đang có nhiều chương trình ưu đãi tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất phát hành các lô trái phiếu ngân hàng gần đây tăng cao, cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn trung hạn chưa giảm”. - Công ty TNHH Chứng khoán Yunta Việt Nam

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty TNHH Chứng khoán Yunta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, thanh khoản hệ thống đã cải thiện rõ sau thời điểm cuối quý.

Trong ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục duy trì ổn định quanh vùng hiện tại, khi áp lực mùa vụ cuối quý đã qua và Ngân hàng Nhà nước vẫn có khả năng linh hoạt bơm vốn nếu thanh khoản xuất hiện biến động cục bộ.

Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 1 - 9 tháng khó giảm sâu, do nhu cầu vốn trung hạn còn cao và cạnh tranh huy động trên thị trường 1 chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và nới điều kiện sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn có thể giúp hạn chế khả năng tăng lãi suất thêm.

“Chúng tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất có thể đã tiệm cận vùng đỉnh nhờ chủ trương, chính sách của nhà điều hành, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi diễn biến thanh khoản cũng như tăng trưởng huy động vốn” - chuyên gia của Chứng khoán Yuanta dự báo.

Tỷ giá trung tâm tăng suốt 10 tuần, USD ngân hàng và tự do hạ nhiệt

Về diễn biến trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng liên tục qua cả 5 phiên, từ 25.220 đồng lên 25.254 đồng, tương đương tăng 40 đồng so với cuối tuần trước.

Điều này cho thấy, cơ quan điều hành tiếp tục điều chỉnh tỷ giá theo hướng tăng dần trong bối cảnh đồng USD quốc tế vẫn duy trì ở vùng cao.

Thanh khoản hệ thống cải thiện rõ sau thời điểm cuối quý. Ảnh tư liệu.

Mức tăng 40 đồng của tỷ giá trung tâm tuần qua cao hơn đáng kể so với các tuần trước, đồng thời đánh dấu tuần tăng thứ 10 liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025 và chỉ còn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 44 đồng (mức 25.298 đồng, được thiết lập ngày 25/8/2025).

Trong khi đó, tỷ giá bán ra USD tại nhiều ngân hàng thương mại gần như đi ngang, hoặc sụt giảm, thậm chí cách khá xa mức tỷ giá trần được phép niêm yết.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.400 - 26.420 VND/USD, tương ứng giảm 30 đồng trong tuần, cho thấy đà điều chỉnh trên thị trường tự do đã chậm lại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện neo quanh 100,75 điểm.

Theo Chứng khoán Yuanta, tỷ giá thị trường tự do giảm xuống 26.400 VND/USD, thấp hơn so với tỷ giá bán tại ngân hàng, cho thấy cầu ngoại tệ ngoài hệ thống tiếp tục hạ nhiệt, bất chấp DXY duy trì quanh vùng 101 điểm.

Dù vậy, căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn và giá dầu tăng trở lại đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách cứng rắn lên cao hơn và hỗ trợ đồng USD hồi phục trong nửa sau của tuần. Xác suất thị trường định giá Fed nâng lãi suất trong tháng 9 có thời điểm tăng lên khoảng 62 - 66%, trong khi biên bản cuộc họp tháng 6 cho thấy, các nhà hoạch định chính sách tiếp tục quan ngại về áp lực lạm phát.

“Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND tại kênh ngân hàng nhiều khả năng đi ngang đến nhích nhẹ, khi DXY vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng lãi suất Mỹ. Tuy nhiên, áp lực tăng mạnh chưa lớn nhờ thanh khoản VND ổn định hơn và tỷ giá tự do đang giảm” - nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Ngân hàng Bank of America (Mỹ) cũng cho rằng, đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm nhờ 3 động lực chính: căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn kỳ vọng của thị trường và làn sóng đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ.

Theo ngân hàng này, giá dầu đã tăng khoảng 20% so với mức đáy sau lệnh ngừng bắn, khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz tái bùng phát.

Bên cạnh đó, Bank of America vẫn giữ quan điểm khác biệt đáng kể so với thị trường khi dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần trong năm nay, vào các cuộc họp tháng 9, tháng 10 và tháng 12, tương ứng tổng mức tăng 75 điểm cơ bản. Trong khi đó, thị trường hiện chỉ định giá khoảng 28 điểm cơ bản cho cả năm.

Phát biểu trước Quốc hội gần đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định, Fed vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, bất chấp số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt.

Ngoài ra, Bank of America lưu ý, chênh lệch lãi suất thực của Mỹ tiếp tục mở rộng theo hướng có lợi cho đồng USD, ngay cả khi lạm phát giảm. Đây là một yếu tố quan trọng giúp hạn chế đà suy yếu của đồng bạc xanh trong thời gian tới./.