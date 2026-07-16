Ngân hàng - Bảo hiểm

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

15:13 | 16/07/2026
(TBTCO) - Từ kinh tế đến giáo dục, từ văn hóa, thể thao đến an sinh xã hội, từ chuyển đổi số đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, SHB luôn kiên định với triết lý phát triển gắn liền với lợi ích quốc gia và cộng đồng. Đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là một dấu ấn tiếp theo trên hành trình ấy, thể hiện khát vọng của SHB trong việc cùng Việt Nam kiến tạo nền kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bồi đắp nguồn lực để đất nước vững bước trong kỷ nguyên số.
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Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển 10 nhóm công nghệ chiến lược của Chính phủ, SHB tiếp tục xác định vai trò của một định chế tài chính tư nhân trong việc đồng hành cùng đất nước kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Trong kỷ nguyên số, AI đã vượt khỏi phạm vi của một công nghệ để trở thành năng lực chiến lược, quyết định sức mạnh đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế quốc gia. Đầu tư cho AI vì thế không chỉ là đầu tư cho công nghệ, mà còn là đầu tư cho con người, cho tri thức và cho tương lai phát triển bền vững của Việt Nam. Với định hướng đó, sự góp mặt của SHB tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026 không đơn thuần là hỗ trợ về nguồn lực mà còn là sự tham gia toàn diện vào quá trình kiến tạo một sân chơi AI-native quy mô quốc gia dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

Tại chương trình, SHB đồng hành xuyên suốt với nhiều vai trò: Nhà tài trợ Kim cương; doanh nghiệp trực tiếp xây dựng các đề bài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành tài chính - ngân hàng; cử đội ngũ chuyên gia tham gia cố vấn các đội thi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm trong chuỗi workshop của chương trình.

Sự tham gia toàn diện này thể hiện cam kết của SHB – tổ chức thuộc TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, trong việc chung tay phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, SHB tiếp tục khẳng định dấu ấn của một Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới – tiên phong ứng dụng công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và đồng hành cùng những chương trình có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hackathon AI-native quy mô quốc gia được tổ chức với sự quy tụ của các tổ chức hàng đầu trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trong nước và quốc tế. Vietnam AI Innovation Challenge 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Meta, AI for Vietnam Foundation (AIV) và Đại học Duy Tân đồng tổ chức, quy tụ từ 2.000 đến 3.000 sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu, startup và cộng đồng AI trên cả nước.

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

SHB định hướng trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, đồng hành cùng những chương trình có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở mô hình “100% AI-native, 100% bài toán đến từ thực tế và 100% hướng tới kết nối tài năng AI Việt Nam với sân chơi toàn cầu”. Trước vòng thi chính thức diễn ra từ 17-19/7, các đội được tham gia khóa đào tạo miễn phí kéo dài 5 tuần về thiết kế sản phẩm AI, quy trình agentic, mô hình kinh doanh và kỹ năng trình bày trước nhà đầu tư. Trong 48 giờ thi đấu, các đội sẽ phát triển sản phẩm với sự cố vấn chuyên sâu và trình bày giải pháp trước hội đồng giám khảo.

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

Chuỗi Unitour Vietnam AI Innovation Challenge 2026 với sự đồng hành tổ chức của SHB thu hút đông đảo các bạn sinh viên đam mê công nghệ

Tổng giá trị giải thưởng của Vietnam AI Innovation Challenge 2026 lên tới 1,6 tỷ đồng, trong đó riêng phần thưởng của SHB - Nhà tài trợ kim cương là 500 triệu đồng.

Mạng lưới cố vấn quy tụ các chuyên gia đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok, Meta cùng nhiều doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới. Sau cuộc thi, các dự án xuất sắc tiếp tục được kết nối triển khai thử nghiệm với doanh nghiệp, tham gia Vietnam Innovation Day, chương trình nghiên cứu cùng AI Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời có cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Vietnam AI Stars ở Silicon Valley (Hoa Kỳ).

Vietnam AI Innovation Challenge 2026 là một trong những chương trình tiếp theo trên hành trình kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước của SHB. Đây cũng là cách Ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

Tài Tâm
Từ khóa:
Vietnam AI Innovation Challenge đổi mới sáng tạo ngân hàng tư nhân khoa học công nghệ chuyển đổi số nguồn nhân lực AI ngân hàng shb

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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
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