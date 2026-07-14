Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Ngày 13/7/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01532 trị giá 18.621.098.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là anh H.Đ - thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Anh H.Đ nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị giải thưởng hơn 18,6 tỷ đồng.

Tấm vé may mắn của anh H.Đ

Anh H.Đ hiện là cán bộ văn phòng tại thành phố Huế. Anh đã biết đến Vietlott ngay từ những ngày đầu triển khai kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn. Ấn tượng với giá trị giải thưởng lớn cùng cách thức dự thưởng hiện đại, anh đã mua ngay khi Vietlott xuất hiện tại Huế và duy trì thói quen mua vé như một hình thức giải trí trong suốt nhiều năm qua.

Anh chia sẻ: “Do tính chất công việc bận rộn nên mình thường mua vé vào khung giờ từ 15h00 trở đi. Mình có thói quen tham gia dự thưởng hàng ngày với xổ số tự chọn Max 3D/3D+/3D Pro vì có nhiều hạng giải thưởng, còn xổ số có giá trị giải thưởng cao như Mega 6/45, Power 6/55 thì khoảng 1-2 lần/tuần.

Khi xổ số quay nhanh Lotto 5/35 ra mắt thì mình đặc biệt yêu thích loại hình này vì giải thưởng đa dạng, quay số lúc 21h00 và có kỳ chia giải. Mình cũng mua sản phẩm này hàng ngày vì sau kỳ quay 18h00 của các sản phẩm khác thì mình vẫn có thêm vé Lotto 5/35 cho kỳ quay 21h00. Đến kỳ chia giải mình sẽ tham gia dự thưởng với Bao 8 để gia tăng tỷ lệ trúng thưởng”. Với “tip” mua vé này, anh đã nhiều lần được chia giải từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị trúng thưởng không nhỏ.

Với tấm vé trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 thì anh tự chọn 2 dãy số và dãy còn lại được hệ thống tự chọn. Chính dãy số được hệ thống tự chọn đã mang lại giải thưởng hơn 18,6 tỷ đồng cho anh. Khi nhận được tin trúng thưởng thì anh vui mừng nhưng không quá bất ngờ vì trước đó đã từng trúng các giải thưởng của các sản phẩm xổ số khác. Ngay sau khi nhận tin, anh đã chia sẻ tin vui với vợ và cùng nhau lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền thưởng.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh H.Đ trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh H.Đ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Huế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng./.