Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Nguyễn Diệu

16:31 | 23/04/2026
(TBTCO) - Vào lúc 15h45 ngày 22/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01497 cho anh H.Q, khách hàng hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Nghệ An, với giá trị trúng thưởng hơn 15 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh H.Q đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Ngày 22/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01497 cho anh H.Q, hiện đang sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01497 thuộc về anh H.Q – thuê bao Viettel, được mua qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Theo quy định, giá trị giải thưởng là 15.123.590.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh H.Q nhận giải Jackpot Mega 6/45 với giá trị hơn 15 tỷ đồng

Anh H.Q hiện đang sinh sống tại Nghệ An và làm lao động tự do. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và coi việc mua vé như một hình thức giải trí quen thuộc. Anh thường tham gia đa dạng các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro. Đặc biệt yêu thích Lotto 5/35 từ khi sản phẩm này ra mắt nhờ cơ chế chia giải hấp dẫn. Trước đó, anh cũng từng trúng thưởng khoảng 5 triệu đồng từ Lotto 5/35 trong một kỳ chia giải.

Theo chia sẻ, mỗi khi giá trị Jackpot hoặc Độc đắc tăng cao, anh thường mua vé với mức tối đa trong hạn mức cho phép trên ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Tấm vé may mắn trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 với giá trị hơn 15 tỷ đồng

Theo anh chia sẻ khi lựa chọn số, anh thường xem các yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày như tuổi của mình sẽ hợp số nào vào ngày đó và theo dõi kết quả của các kỳ quay trước. Đây cũng là thói quen anh duy trì trong quá trình tham gia dự thưởng.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần này, anh cho biết vừa tìm hiểu và bắt đầu áp dụng cách chơi “bao số”. Cụ thể, anh đã mua một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé cơ bản với các con số phong thủy của anh.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh H.Q cho biết sau khi tan làm về nhà, anh mở điện thoại kiểm tra kết quả và thấy có thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ trúng giải nhỏ (trúng 5 số) nên vẫn sinh hoạt bình thường.

Chỉ đến khi kiểm tra lại kỹ hơn sau bữa tối, anh mới nhận ra mình chính là chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01497. Khi biết chính xác giá trị giải thưởng, anh không khỏi bất ngờ.

Sau khi bình tĩnh lại, anh đã chia sẻ niềm vui này với người thân trong gia đình.

Sau khi nhận thưởng, anh H.Q cho biết sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đồng thời cân nhắc sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư phát triển công việc trong thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh đã trích 300 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh H.Q ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Nghệ An – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Khép lại năm 2025, Công ty cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm (CLC) công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh khả quan. Doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng về lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu, đồng thời các chỉ số an toàn tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.

(TBTCO) - Năm 2026, Imexpharm hướng tới phát huy vị thế dẫn đầu với thế mạnh "10 năm EU-GMP”, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường, R&D và phát triển thuốc công nghệ cao cùng sự tham gia của cổ đông chiến lược mới, duy trì tăng trưởng hai con số.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vàng và trang sức đối mặt nhiều biến động, PNJ lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn thay vì phòng thủ. Doanh nghiệp đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu tăng 37% lên 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 3.409 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử gần bốn thập kỷ hoạt động.
(TBTCO) - Đa dạng thị trường xuất khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường là chiến lược giúp hàng Việt tăng cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro khi có biến động toàn cầu. Việc này càng cấp thiết hơn khi xuất khẩu giảm tốc.
(TBTCO) - Tại nhiều cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm nay, tái cấu trúc đang được nhắc đến như một định hướng chủ động nhằm nâng cao hiệu suất, với động lực đến từ sự thay đổi của công nghệ - đặc biệt là AI.
(TBTCO) - Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới. Thành tích này củng cố vị thế của Vietjet trong nhóm các hãng hàng không khai thác hiệu quả và bền vững hàng đầu khu vực.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập thực nhận và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường lao động công nghệ. Với cơ chế ưu đãi thuế có thời hạn đối với một số đối tượng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, cùng các đề xuất cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn, chính sách được đánh giá là bước bổ sung quan trọng trong nỗ lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
