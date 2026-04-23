Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Ngày 22/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01497 cho anh H.Q, hiện đang sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01497 thuộc về anh H.Q – thuê bao Viettel, được mua qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Theo quy định, giá trị giải thưởng là 15.123.590.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh H.Q hiện đang sinh sống tại Nghệ An và làm lao động tự do. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và coi việc mua vé như một hình thức giải trí quen thuộc. Anh thường tham gia đa dạng các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro. Đặc biệt yêu thích Lotto 5/35 từ khi sản phẩm này ra mắt nhờ cơ chế chia giải hấp dẫn. Trước đó, anh cũng từng trúng thưởng khoảng 5 triệu đồng từ Lotto 5/35 trong một kỳ chia giải.

Theo chia sẻ, mỗi khi giá trị Jackpot hoặc Độc đắc tăng cao, anh thường mua vé với mức tối đa trong hạn mức cho phép trên ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Theo anh chia sẻ khi lựa chọn số, anh thường xem các yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày như tuổi của mình sẽ hợp số nào vào ngày đó và theo dõi kết quả của các kỳ quay trước. Đây cũng là thói quen anh duy trì trong quá trình tham gia dự thưởng.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần này, anh cho biết vừa tìm hiểu và bắt đầu áp dụng cách chơi “bao số”. Cụ thể, anh đã mua một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé cơ bản với các con số phong thủy của anh.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh H.Q cho biết sau khi tan làm về nhà, anh mở điện thoại kiểm tra kết quả và thấy có thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ trúng giải nhỏ (trúng 5 số) nên vẫn sinh hoạt bình thường.

Chỉ đến khi kiểm tra lại kỹ hơn sau bữa tối, anh mới nhận ra mình chính là chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01497. Khi biết chính xác giá trị giải thưởng, anh không khỏi bất ngờ.

Sau khi bình tĩnh lại, anh đã chia sẻ niềm vui này với người thân trong gia đình.

Sau khi nhận thưởng, anh H.Q cho biết sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đồng thời cân nhắc sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư phát triển công việc trong thời gian tới.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh đã trích 300 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Nghệ An – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.