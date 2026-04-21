Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Nguyễn Diệu

09:12 | 21/04/2026
(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01495 cho anh Đ.Đ.D, một Gen Z làm văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng gần 80 tỷ đồng.
Ngày 20/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01495 đến anh Đ.Đ.D – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT số 01495 thuộc về anh Đ.Đ.D – thuê bao Viettel tại Tp. Hồ Chí Minh, được mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Giá trị giải thưởng là 79.267.740.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh Đ.Đ.D nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị giải thưởng gần 80 tỷ đồng

Anh Đ.Đ.D là một thanh niên Gen Z hiện đang sinh sống và là nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và xem việc mua vé như một hình thức giải trí, cầu vận may. Anh cũng cho biết mẹ anh cũng là một người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott.

Theo anh chia sẻ, thay vì mua cố định, anh thường có xu hướng chờ giá trị Jackpot tăng cao rồi mới tham gia dự thưởng để tăng thêm phần hấp dẫn, tính giải trí. Anh chủ yếu mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) do tính tiện lợi, có thể mua vé mọi lúc mọi nơi, phù hợp với đặc thù công việc văn phòng.

Tấm vé đã đem lại giải thưởng gần 80 tỷ đồng cho anh Đ.Đ.D.

Tại thời điểm mua vé, anh cho biết vẫn giữ thói quen mua vé như một hình thức giải trí khi giá trị Jackpot sản phẩm Mega 6/45 đạt giá trị cao. Khi đó, anh bất chợt muốn lựa chọn mua 1 vé bao 8 thay vì cách chơi cơ bản như thường mua.

Bộ số anh lựa chọn là các con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số mà anh đã tham khảo qua kết quả các kỳ quay trước trên ứng dụng Vietlott SMS. Kết quả bộ số này đã mang lại may mắn giúp anh trúng giải Jackpot.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Đ.Đ.D cho biết vào buổi tối hôm đó, khi đang làm các công việc thường ngày thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh chưa tin đây là sự thật nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí. Sau đó, anh tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại nhiều lần và xác nhận mình chính là người trúng giải Jackpot với giá trị gần 80 tỷ đồng. Ngay sau khi chắc chắn thông tin, gia đình anh đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Sau khi nhận thưởng, anh dự định vẫn sẽ tiếp tục công việc văn phòng vì đây là công việc mà anh yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh Đ.Đ.D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại Tp. Hồ Chí Minh – địa phương đăng ký tham gia dự thưởng, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Thêm một người chơi Vietlott trúng 23 giải xổ số tự chọn Max 3D Pro

Chọn số theo "tip" của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Mua vé tự chọn hàng ngày trên điện thoại, người chơi tại Tây Ninh trúng jackpot hơn 114 tỷ đồng

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

(TBTCO) - Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và startup, đang trở thành yếu tố then chốt. Cùng với sự tham gia của các đối tác quốc tế, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính khí hậu, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.
Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu Ai Cập trong lĩnh vực khai thác, chế biến quặng apatit, nhằm chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, song hành với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn quặng trong nước.
Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

(TBTCO) - Tập đoàn Hòa Phát vừa tổ chức lễ khánh thành Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An tại Tây Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần phía Nam và xuất khẩu. Dự án đi vào hoạt động đã nâng tổng công suất Ống thép Hòa Phát lên 1,2 triệu tấn/năm, giữ vững vị thế thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 35%.
Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, thương hiệu quốc gia ngày càng trở thành thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong quý I/2026 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là sự bứt phá của dòng xe tải, phản ánh nhu cầu vận tải, sản xuất đang phục hồi rõ nét.
Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

(TBTCO) - Novaland vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong đó, đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.
Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn gia tăng, bài toán không còn nằm ở quy mô huy động mà chuyển sang hiệu quả sử dụng và phân bổ, đòi hỏi tái cấu trúc các kênh dẫn vốn cho tăng trưởng bền vững.
Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế quý I năm 2026 qua các con số

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

