Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Giá gas hôm nay tiếp tục được duy trì tại các khu vực, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương và thương hiệu kinh doanh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá gas tại Hà Nội được niêm yết ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg. Tại Hải Phòng, giá bình 12 kg giữ nguyên ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg đạt 2.350.944 đồng.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng đang ở mức 567.000 đồng/bình 12 kg và 2.183.000 đồng/bình 48 kg, thấp hơn so với nhiều địa phương phía Bắc.

Tại miền Nam, TP Hồ Chí Minh tiếp tục là khu vực có giá gas cao nhất trong nhóm khảo sát, với mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg. Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá gas lần lượt ở mức 555.000 đồng/bình 12 kg và 2.220.000 đồng/bình 48 kg.

Bên cạnh khác biệt giữa các vùng miền, giá gas của các thương hiệu trên thị trường cũng có khoảng cách khá lớn.

Tại Hà Nội, Petrolimex niêm yết giá gas bình 12 kg ở mức 578.664 đồng và bình 48 kg ở mức 2.314.656 đồng.

Đối với Saigon Petro, giá bình 12 kg được bán ở mức 639.500 đồng, trong khi bình 45 kg có giá 2.399.000 đồng.

Pacific Petro hiện là thương hiệu có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát khi bình 12 kg được niêm yết ở mức 682.000 đồng và bình 45 kg ở mức 2.528.000 đồng.

Trong khi đó, PV Gas tại Hà Nội đang bán bình 12 kg với giá 610.204 đồng và bình 45 kg ở mức 2.288.265 đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, giá PV Gas cao hơn, lần lượt đạt 672.081 đồng/bình 12 kg và 2.520.274 đồng/bình 45 kg.

Nhìn chung, giá gas bán lẻ hôm nay theo thương hiệu tiếp tục ổn định. Mức giá có sự khác biệt giữa các hãng và từng khu vực, chủ yếu do quy cách bình, chi phí phân phối và chính sách bán hàng riêng của từng thương hiệu./.