Thị trường

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

06:25 | 08/06/2026
Giá gas bán lẻ hôm nay (8/6) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Các doanh nghiệp giữ nguyên mức giá áp dụng từ kỳ điều hành gần nhất, trong khi chênh lệch giá giữa các khu vực và thương hiệu vẫn duy trì ở mức khá cao.
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Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định
Chênh lệch giá gas giữa các khu vực và thương hiệu vẫn duy trì ở mức khá cao.

Tại khu vực miền Bắc, giá gas tại Hà Nội được niêm yết ở mức 578.664 đồng đối với bình 12 kg và 2.314.656 đồng đối với bình 48 kg. Trong khi đó, tại Hải Phòng, giá bình 12 kg cũng được duy trì ở mức 578.664 đồng, bình 48 kg ở mức 2.350.944 đồng. Mức giá cao hơn tại Hải Phòng phần nào phản ánh chi phí phân phối và vận chuyển đặc thù của từng địa bàn.

Tại khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng tiếp tục ổn định. Hiện bình gas 12 kg được bán với giá 567.000 đồng, trong khi loại bình 48 kg được niêm yết ở mức 2.183.000 đồng. Đây cũng là khu vực có mức giá thấp hơn so với nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam.

Tại khu vực miền Nam, giá gas tại TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 592.000 đồng đối với bình 12 kg và 2.364.000 đồng đối với bình 48 kg. Trong khi đó, tại Cần Thơ, giá bán lần lượt là 555.000 đồng đối với bình 12 kg và 2.220.000 đồng đối với bình 48 kg.

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá gas giữa các thương hiệu vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Tại Hà Nội, Petrolimex niêm yết giá gas bình 12 kg ở mức 578.664 đồng và bình 48 kg ở mức 2.314.656 đồng.

Saigon Petro bán bình 12 kg với giá 639.500 đồng, trong khi bình 45 kg được niêm yết ở mức 2.399.000 đồng.

Pacific Petro hiện là thương hiệu có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, với mức 682.000 đồng/bình 12 kg và 2.528.000 đồng/bình 45 kg.

Đối với PV Gas, giá bán tại Hà Nội là 610.204 đồng/bình 12 kg và 2.288.265 đồng/bình 45 kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, mức giá tương ứng là 672.081 đồng và 2.520.274 đồng.

Nhìn chung, thị trường gas trong nước đang tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, khi nguồn cung được đảm bảo và chưa xuất hiện yếu tố đủ lớn để tạo ra biến động mạnh về giá bán lẻ. Sự chênh lệch về giá chủ yếu đến từ quy cách bình gas, chi phí vận chuyển, hệ thống phân phối và chính sách kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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