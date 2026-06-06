Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Giá gas bán lẻ trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với kỳ điều hành gần nhất. Ảnh minh họa

Tại Miền Bắc, giá gas ở Hà Nội niêm yết ở mức 578.664 đồng/bình 12 kg và 2.314.656 đồng/bình 48 kg. Trong khi đó, tại Hải Phòng, giá bình 12 kg cũng ở mức 578.664 đồng, còn bình 48 kg đạt 2.350.944 đồng.

Tại miền Trung, khu vực Đà Nẵng hiện có giá gas bình 12 kg ở mức 567.000 đồng, bình 48 kg là 2.183.000 đồng. Đây là mức giá thấp hơn so với Hà Nội và Hải Phòng ở cùng loại bình 48 kg.

Tại miền Nam, giá gas tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức 592.000 đồng/bình 12 kg và 2.364.000 đồng/bình 48 kg, cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Riêng tại Cần Thơ, giá gas ở mức 555.000 đồng/bình 12 kg và 2.220.000 đồng/bình 48 kg.

Nhìn chung, giá gas hôm nay theo từng khu vực vẫn ổn định, chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm mới. Chênh lệch giá giữa các địa phương chủ yếu đến từ chi phí vận chuyển, hệ thống phân phối và chính sách bán hàng của từng khu vực.

Bên cạnh yếu tố vùng miền, giá gas giữa các thương hiệu cũng cho thấy sự phân hóa khá rõ trên thị trường. Cụ thể, tại Hà Nội, Petrolimex niêm yết bình 12 kg ở mức 578.664 đồng, trong khi bình 48 kg dùng cho công nghiệp là 2.314.656 đồng.

Saigon Petro, giá bình 12 kg ở mức 639.500 đồng và 2.399.000 đồng/bình 45 kg. Đây là một trong những thương hiệu có giá bình 12kg cao hơn so với Petrolimex trong bảng khảo sát.

Tại Pacific Petro, giá gas bình 12 kg đang ở mức 682.000 đồng, trong khi bình 45 kg đạt 2.528.000 đồng. So với các thương hiệu khác, Pacific Petro hiện có mức giá bình 12 kg cao nhất.

Tại PV Gas tại Hà Nội, bình 12 kg được bán với giá 610.204 đồng, bình 45 kg 2.288.265 đồng. Trong khi, tại TP. Hồ Chí Minh, giá PV Gas cao hơn, đạt 672.081 đồng/bình 12 kg và 2.520.274 đồng/bình 45 kg.

Theo giới chuyên môn, mức chênh lệch giá giữa các thương hiệu chủ yếu đến từ nguồn cung đầu vào, chi phí vận hành hệ thống phân phối, mạng lưới kho bãi cũng như chiến lược phát triển thị trường của từng doanh nghiệp. Điều này giúp thị trường gas duy trì tính cạnh tranh, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của người tiêu dùng./.