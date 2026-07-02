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Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

07:16 | 02/07/2026
Sau nhiều tháng tăng giá, thị trường gas trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán lẻ tháng 7/2026 được điều chỉnh giảm, chấm dứt đợt tăng kéo dài do ảnh hưởng từ biến động của thị trường năng lượng thế giới.
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Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 7/2026 giảm mạnh.

Giá gas tháng 7/2026 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh, đảo chiều hoàn toàn so với xu hướng tăng trước đó do căng thẳng địa chính trị và biến động của thị trường năng lượng thế giới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá gas thế giới có xu hướng hạ nhiệt trong bối cảnh nguồn cung dần ổn định.

Theo công bố mới nhất, giá nhập khẩu bình quân (CP) tháng 7/2026 ấn định ở mức 590 USD/tấn, giảm mạnh 200 USD/tấn so với tháng 6/2026, kéo theo giá gas bán lẻ trong nước từ ngày 1/7 được điều chỉnh giảm tương ứng.

Mặt bằng giá gas trong nước đã giảm từ 280.000 đồng đến gần 400.000 đồng mỗi bình 48 kg, mang lại sự “hạ nhiệt” đáng kể cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tại miền Bắc, giá bình gas 12 kg ở Hà Nội giảm 76.464 đồng, xuống còn 502.200 đồng, trong khi bình 48 kg giảm 305.856 đồng, còn 2.008.800 đồng. Tại Hải Phòng, bình 12kg giảm 88.776 đồng, xuống 489.888 đồng; bình 48 kg giảm mạnh 391.392 đồng, còn 1.959.552 đồng.

Ở miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận giá bình gas 12 kg ở mức 483.000 đồng, giảm 84.000 đồng; bình 48 kg giảm 309.000 đồng, xuống còn 1.874.000 đồng.

Tại miền Nam, giá bình gas 12 kg tại TP Hồ Chí Minh giảm 70.000 đồng, còn 522.000 đồng; bình 48kg giảm 280.000 đồng, xuống 2.084.000 đồng. Cần Thơ cũng điều chỉnh giảm tương tự, với bình 12kg còn 485.000 đồng và bình 48kg còn 1.940.000 đồng, đều thấp hơn 280.000 đồng so với tháng trước.

Giá gas các thương hiệu lớn cũng đồng loạt giảm mạnh từ 266.500 đồng đến gần 400.000 đồng/bình. Cụ thể, tại Petrolimex Hà Nội, bình gas 12 kg giảm 76.464 đồng, còn 502.200 đồng; bình gas công nghiệp 48 kg giảm 305.856 đồng, xuống 2.008.800 đồng.

Saigon Petro cũng điều chỉnh giảm mạnh, với bình 12 kg giảm 71.000 đồng, còn 556.500 đồng; bình 45 kg giảm 266.500 đồng, xuống 2.087.500 đồng.

Đối với Pacific Petro, giá bình 12 kg được niêm yết ở mức 682.000 đồng, còn bình 45 kg ở mức 2.528.000 đồng.

Trong khi đó, PV GAS giảm 72.000 đồng đối với bình 12 kg tại Hà Nội xuống còn 538.204 đồng và giảm 270.000 đồng với bình 45 kg còn 2.018.265 đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, giá bình 12 kg giảm 70.000 đồng xuống 602.081 đồng, còn bình 45 kg giảm 262.485 đồng, xuống 2.257.789 đồng.

Giá gas giảm trong tháng 7 mang đến tín hiệu tốt, hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt chi phí sinh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở kinh doanh sử dụng gas với tần suất cao tiết kiệm chi phí vận hành. Người dùng nên lựa chọn gas chính hãng, sử dụng gas tiết kiệm để tối ưu chi phí trong giai đoạn giá năng lượng còn nhiều biến động./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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