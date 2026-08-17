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Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Thu Hương

Thu Hương

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07:48 | 17/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 4.376,5 USD/ounce, song triển vọng tuần này vẫn được giới phân tích đánh giá tích cực. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn duy trì ổn định.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết quanh mức 4.376,5 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.

Về triển vọng tuần này, giới phân tích nhìn chung nghiêng về kịch bản tích cực sau khi giá vàng duy trì đà phục hồi và khép lại tuần trước ở vùng cao. Tuy nhiên, khả năng giá tăng mạnh ngay trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng, khi thị trường tiếp tục chịu tác động đan xen từ kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt và áp lực từ lợi suất trái phiếu dài hạn.

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của giới phân tích Phố Wall chuyển mạnh sang xu hướng lạc quan sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây và diễn biến tích cực của giá vàng. Trong 10 chuyên gia tham gia khảo sát, 9 người dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, một người dự báo giá giảm và không có ý kiến nào cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Tâm lý tích cực cũng chiếm ưu thế trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong 222 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco, 68% kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 17% dự báo giá giảm và 15% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang, tích lũy trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 33%, giảm đáng kể so với 55% của tuần trước. Phần lớn chuyên gia phân tích dự báo Fed sẽ giữ lãi suất trong phạm vi hiện tại 3,5 - 3,75%. Kỳ vọng lãi suất không tăng thêm được xem là yếu tố hỗ trợ vàng, do kim loại quý là tài sản không sinh lãi.

Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất thực trái phiếu Mỹ, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng và các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với xu hướng của kim loại quý. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, khả năng chính sách tiền tệ duy trì thận trọng có thể gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu kỳ vọng nới lỏng tiền tệ gia tăng, môi trường lãi suất thuận lợi hơn cùng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 16/8, giá vàng trong nước giữ ổn định ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 140,7 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng, còn PNJ giao dịch ở mức 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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