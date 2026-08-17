"Tân binh" thổi làn gió mới trên thị trường chứng khoán

Nguồn hàng mới tiếp tục nối dài

Theo lộ trình kế hoạch, DatVietVAC Group sẽ là “tân binh” tiếp theo của sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) vào tháng 10/2026. Đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của DatVietVAC đang được triển khai từ ngày 5/8 đến 7/9/2026 và dự kiến sẽ sớm báo kết quả ngay trong tháng 9/2026 tới.

Tại roadshow IPO vừa tổ chức tại cả TP. HCM và Hà Nội, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết lượng nhà đầu tư bày tỏ nhu cầu mua đã tương đương khoảng 65% số cổ phiếu chào bán sau một tuần mở bán. Với tốc độ đăng ký hiện tại, DatVietVAC kỳ vọng đợt IPO có thể hoàn tất thuận lợi, thậm chí xuất hiện tình trạng lượng đăng ký vượt số cổ phiếu chào bán.

DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức chuỗi Roadshow trước thêm đợt chào bán cổ phần ra công chúng đầu tiên tại TP. HCM và Hà Nội. Ảnh: DATVIETVAC

DatVietVAC dự kiến chào bán khoảng 11,5 triệu cổ phiếu mới với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động trên 600 tỷ đồng. Bên cạnh câu chuyện kinh doanh, doanh nghiệp còn lựa chọn một cách khá mới để tiếp cận nhóm nhà đầu tư cá nhân khi đưa chính “hệ sinh thái” giải trí của mình vào chương trình ưu đãi dành cho người tham gia IPO như quyền lợi sở hữu vé hạng cao tại các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp (concert) do DatVietVAC tổ chức hay được tiếp cận các buổi tổng duyệt và sản phẩm thuộc hệ sinh thái giải trí.

Cách làm này phần nào phản ánh đặc trưng của một doanh nghiệp truyền thông - giải trí khi chính các chương trình, nghệ sĩ và tài sản trí tuệ được sử dụng để gia tăng trải nghiệm cho nhóm cổ đông tiềm năng. Nhưng đáng chú ý hơn, nếu hoàn tất IPO và đưa cổ phiếu lên giao dịch, DatVietVAC còn bổ sung một đại diện khá mới về ngành nghề trên thị trường chứng khoán, vốn lâu nay vẫn tập trung lớn vào các nhóm tài chính, ngân hàng và bất động sản.

“Thị trường IPO đang phục hồi, nhưng chất lượng nguồn hàng vẫn cần tiếp tục cải thiện. Nền kinh tế Việt Nam rộng lớn hơn rất nhiều so với ngân hàng, bất động sản và một vài tập đoàn lớn”. Ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường nước ngoài Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Sự xuất hiện của DatVietVAC nối tiếp giai đoạn hoạt động IPO và niêm yết bắt đầu sôi động hơn từ năm 2025. Theo thống kê của Chứng khoán SSI, trong năm 2025 có 13 doanh nghiệp mới niêm yết trên sàn HOSE, với tổng vốn hóa khoảng 30 tỷ USD, tăng đáng kể so với chỉ một “tân binh” trong năm 2024.

Đáng chú ý, quý IV/2025 chứng kiến một loạt công ty chứng khoán quy mô lớn gia nhập HOSE, lần lượt là Chứng khoán Kỹ Thương, Chứng khoán VPBank và Chứng khoán VPS. Việc ba công ty chứng khoán xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn không chỉ bổ sung lượng vốn hóa đáng kể cho thị trường mà còn “đánh thức” kênh IPO và niêm yết sau giai đoạn khá trầm lắng.

Làn sóng này dự kiến chưa dừng lại. Đầu tháng 8/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi thông qua kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất ở mức giá tối thiểu, công ty có thể thu về ít nhất 1.875 tỷ đồng, trong đó 1.312,5 tỷ đồng dự kiến bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng dành cho tự doanh.

Sự nối tiếp của TCX, VPX, VCK và hiện là Kafi cho thấy nhóm công ty chứng khoán đang trở thành một nguồn cung đáng kể trong làn sóng hàng hóa mới. Tuy nhiên, bức tranh năm 2026 không chỉ có các doanh nghiệp tài chính. Sự xuất hiện hoặc chuẩn bị gia nhập thị trường của những doanh nghiệp thuộc mảng bán lẻ (Điện Máy Xanh), quản lý tài sản (Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam)... đang mở rộng dần phạm vi ngành nghề mà nhà đầu tư có thể lựa chọn trên bảng điện.

Thêm lựa chọn, cạnh tranh trong nhóm vốn hóa lớn

Khi các doanh nghiệp mới có quy mô lớn hơn và đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, câu chuyện IPO không còn đơn thuần là thêm mã giao dịch, mà bắt đầu gắn với yêu cầu cải thiện chất lượng và tính đại diện của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế.

Không chỉ bổ sung thêm số lượng cổ phiếu, sự xuất hiện của những doanh nghiệp quy mô lớn đang bắt đầu tạo ra thay đổi ngay trong nhóm dẫn dắt thị trường. Tại kỳ rà soát danh mục rổ VN30 hồi tháng 7/2026 vừa qua, cổ phiếu MCH của Masan Consumer và TCX của Chứng khoán Kỹ Thương được bổ sung vào rổ chỉ số. Cùng với đó, danh sách dự phòng còn có VCK và VPX, cũng là hai cổ phiếu mới lên sàn cuối năm 2025.

“Chiếc ghế” trong nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa và thanh khoản hàng đầu HOSE đang có mức độ cạnh tranh cao hơn khi ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn gia nhập sàn. Tuy nhiên, tác động đáng chú ý hơn của làn sóng IPO và niêm yết mới nằm ở khả năng cải thiện cơ cấu ngành của thị trường. Theo ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường nước ngoài Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, ngân hàng hiện chiếm khoảng 37% cơ cấu ngành của VN-Index, trong khi bất động sản chiếm 31%. Đồng thời, tỷ trọng vốn hóa của 5 cổ phiếu lớn nhất đã tăng từ 26% năm 2024 lên 39%.

“Nền kinh tế Việt Nam rộng lớn hơn rất nhiều so với ngân hàng, bất động sản và một vài tập đoàn lớn”, ông Thomas Nguyễn nhận định. Do vậy, việc có thêm doanh nghiệp lên sàn chưa hẳn đã đồng nghĩa thị trường trở nên đa dạng hơn. Bởi nếu nguồn hàng mới tiếp tục chủ yếu tập trung ở ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản, cơ cấu ngành trên sàn niêm yết khó có thể phản ánh đầy đủ hơn những lĩnh vực đang hiện diện trong nền kinh tế.

Những tân binh thuộc các ngành còn ít đại diện như DatVietVAC, Dragon Capital... mở ra lựa chọn đối với lĩnh vực mới. Ngay trong danh sách doanh nghiệp tiềm năng cho giai đoạn 2026 - 2027, nguồn hàng cũng đã trải rộng hơn sang tiêu dùng, dịch vụ tài chính, giải trí, y tế và công nghệ. Chứng khoán SSI ước tính hơn 15 doanh nghiệp có thể niêm yết trên HSX trong giai đoạn này. Giá trị vốn hóa bổ sung khoảng 43 tỷ USD, riêng nhóm tiêu dùng được ước tính khoảng 12,8 tỷ USD, công nghệ và dịch vụ công nghệ 4,7 tỷ USD, y tế 1,9 tỷ USD và giải trí 0,8 tỷ USD.

Với nhà đầu tư, sự mở rộng này đồng nghĩa có thêm lựa chọn để xây dựng danh mục theo những động lực tăng trưởng khác nhau, thay vì tập trung quá lớn vào một vài ngành truyền thống. Còn với thị trường, giá trị của chu kỳ IPO mới sẽ không chỉ nằm ở số doanh nghiệp hay lượng vốn hóa được bổ sung, mà còn ở việc những gương mặt mới có giúp bảng điện phản ánh đầy đủ và cân bằng hơn bức tranh của nền kinh tế.