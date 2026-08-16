Quảng Ninh: Hải quan khu vực VIII giành 2 giải Nhất tại Hội thao Khối thi đua cơ quan Trung ương

Ngày 15/8, Hội thao Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ Chi cục Hải quan khu vực VIII, Công an tỉnh Quảng Ninh, Thuế tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cùng nhiều đơn vị trong khối.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các đơn vị chúc mừng các đội thi. Ảnh: HQKV8

Các vận động viên tranh tài ở hai môn thi đấu gồm pickleball và kéo co trong không khí đoàn kết, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và người lao động đến cổ vũ.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn kết và cao thượng, đoàn Chi cục Hải quan khu vực VIII đã trở thành một trong những điểm sáng của hội thao khi xuất sắc giành giải Nhất môn kéo co, vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khối thi đua.

Đội kéo co Chi cục Hải quan khu vực VIII xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: HQKV8.

Bên cạnh đó, ở môn pickleball, đội Hải quan khu vực VIII tiếp tục khẳng định phong độ khi giành giải Nhất nội dung đôi nam - nữ. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ninh giành giải Nhất ở cả hai nội dung đôi nam.

Ở môn kéo co, giải Nhì thuộc về Công an tỉnh Quảng Ninh; đồng giải Ba được trao cho Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận giải Phong cách, còn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh được trao giải Fair Play.

Hội thao là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2026), Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày truyền thống Tòa án nhân dân và hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.