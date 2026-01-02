Chi cục Hải quan khu vực VIII:

(TBTCO) - Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình bộ máy mới gắn với chuyển đổi số. Bước sang năm 2026, xác định chủ đề năm là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”, đơn vị tiếp tục quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Vận hành hiệu quả mô hình bộ máy mới gắn với chuyển đổi số

Từ ngày 15/3/2025, thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, 18 đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trước đây được sắp xếp lại thành 13 đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII với 5 phòng, 2 đội và 6 hải quan cửa khẩu. Đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và phân công công tác đối với 401 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo quyết định của Cục Hải quan. Lãnh đạo các đơn vị đều được bổ nhiệm tại chỗ, minh chứng cho tinh thần đoàn kết tập thể và nỗ lực phát triển.

Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII được kiện toàn thuộc Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 6/6/2025, Đảng bộ Chi cục chuyển từ Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh. Từ ngày 1/8/2025, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chi cục trưởng được kiện toàn; đồng chí Bí thư Đảng ủy Chi cục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được Chi cục Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh. Chi cục bám sát và cụ thể hóa đầy đủ chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Trong năm, 2 hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Chi cục, 17 hội nghị cấp Hải quan cửa khẩu được tổ chức, thu hút trên 500 lượt doanh nghiệp tham dự.

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2026 được Chi cục Hải quan khu vực VIII đặt ra gồm: Từ 90% chi bộ đạt tiêu chí “chi bộ 4 tốt” và được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; từ 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3 - 3,5% tổng số đảng viên, nếu còn nguồn đảm bảo chất lượng, theo quy định và theo chỉ tiêu Đảng ủy UBND tỉnh giao.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các hải quan cửa khẩu làm trưởng đoàn đến làm việc tại hơn 30 doanh nghiệp để gặp gỡ, tiếp xúc, hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, kiến nghị cắt giảm 8 nhóm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính; kiến nghị hoàn chỉnh 45 thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ…

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chi cục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Cụ thể, triển khai ứng dụng “Vietnam Customs Data”, kết nối AIS với Emanifest giám sát phương tiện tàu biển xuất nhập cảnh, triển khai chức năng tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ trên hệ thống thông quan tự động (VNACCS) và hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VCIS), tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3 và cấp độ 4) đối với các thủ tục hành chính phát sinh cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa và nộp thuế điện tử 24/24; 100% thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến...

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Nỗ lực đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp của Chi cục Hải quan khu vực VIII đã góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi, thu hút mới trên 700 doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn; nâng tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn trong năm đạt 2.957 doanh nghiệp, tăng 40% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2024.

Tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng, với 223.641 tờ khai các loại, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 23,7 tỷ USD; tăng 27,2% về tờ khai, tăng 25% về kim ngạch so cùng kỳ năm 2024. Số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ xuất nhập khẩu do đơn vị thực hiện đạt 16.250 tỷ đồng, đạt 91,29% so với chỉ tiêu Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng chống ma túy được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Chi cục Hải quan khu vực VIII đã phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389, tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành gần 60 văn bản chỉ đạo, điều phối các ngành thành viên, các địa phương triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, không để hình thành điểm nóng, đường dây, ổ nhóm trên địa bàn.

Chi cục đã xây dựng ban hành 5 kế hoạch trọng tâm và gần 80 văn bản để triển khai nhiệm vụ xuyên suốt, đặc biệt đảm bảo duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát khi chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã bắt giữ 446 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, trị giá 20,82 tỷ đồng, đạt 127% chỉ tiêu về số vụ, đạt 104% chỉ tiêu về trị giá; bắt giữ 17 vụ/23 đối tượng ma túy; xử lý hành chính 759 vụ, với tổng số tiền phạt 6,57 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý rủi ro triển khai đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở bám sát chỉ đạo của các cấp và theo đúng các kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành 77/74 cuộc (đạt 104% chỉ tiêu); số thu nộp NSNN từ công tác kiểm tra sau thông quan đạt 7,1 tỷ đồng, vượt 41% so với chỉ tiêu được giao. Cập nhật, phê duyệt trên hệ thống quản lý rủi ro hơn 1.700 hồ sơ; tiếp tục triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan với 19 doanh nghiệp tham gia. Tỷ lệ phân luồng đỏ là 2,98%, giảm 0,46% so với năm 2024.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”, năm 2026, Chi cục Hải quan Khu vực VIII xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị phấn đấu, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan đạt trên 95%; duy trì năng lực cạnh tranh thuộc nhóm 3 đơn vị dẫn đầu khối các cơ quan ngành dọc trên địa bàn. Thu NSNN đạt và vượt chỉ tiêu bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh giao là 17.500 tỷ đồng. Kết quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro đạt/vượt chỉ tiêu cấp trên giao.