Mua vé từ người bán dạo trong lúc ngồi uống cà phê, cựu quân nhân tại TP. Hồ Chí Minh trúng xổ số Vietlott hơn 29,6 tỷ đồng

Ngày 12/8/2036, Chi nhánh Vietlott TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01544 với giá trị giải thưởng 29.649.564.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông T. Tấm vé may mắn được phát hành tại hệ thống vé số Đại Phát, số 23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.

Ông T nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 với giá trị hơn 29,6 tỷ đồng

Ông T. là cựu quân nhân hiện đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh. Ông có thói quen giải trí với các xổ số tự chọn của Vietlott trong khoảng 2 năm trở lại đây và thường mua xổ số Mega 6/45, Power 6/55 vì có giải Jackpot giá trị cao.

Tấm vé may mắn đã đem đến cho ông T giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 29,6 tỷ đồng

Ông T. cho biết: “Hôm đó, tôi đang ngồi uống cafe với bạn thì được một người bán vé số dạo mời mua vé Vietlott. Vốn đã có thói quen chơi Vietlott hàng ngày nên tôi mua luôn mà không suy nghĩ quá nhiều”. Không ngờ, tấm vé được mua trong buổi cà phê hôm ấy đã mang đến cho ông giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 29,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông dự kiến dành một phần tiền để chăm lo, vun vén thêm cho gia đình và thực hiện những dự định riêng.

Theo quy định, ông T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/